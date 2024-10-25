Правительство одобрило новый вид выплат для переселенцев — Finance.ua

Правительство одобрило новый вид выплат для переселенцев Сегодня 15:01 — Личные финансы

Правительство одобрило новый вид выплат для переселенцев

Кабинет Министров одобрил экспериментальный проект предоставления субсидии внутриперемещенным лицам на оплату стоимости аренды жилья.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания Кабинета Министров.

Предусмотрено, что предоставление субсидии будет возможно исключительно при условии оформления договора найма между съемщиком и наймодателем, подлежащего регистрации в базе Пенсионного фонда Украины.

Порядок реализации экспериментального проекта

Предоставление субсидии на съем жилья съемщику не будет ограничивать BПO в получении еще одной целевой государственной поддержки — субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии на съем жилья съемщику устанавливается социальный норматив площади снимаемого жилого помещения на каждого человека из состава домохозяйства ВПЛ — 13,65 кв.м., но не менее 35,22 кв.м. на семью.

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Субсидия на съем жилья будет назначаться, если расходы домохозяйства съемщика будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% совокупных доходов домохозяйства.

Какие города могут принять участие в проекте

Проект касается населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, кроме включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.

Напомним, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделило дополнительные 265 миллионов гривен на финансирование программы «Убежище».

Глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила , что государственная политика по поддержке переселенцев «фактически полностью провалена». По ее словам, не получив помощи с жильем, люди «просто возвращаются в оккупацию».

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