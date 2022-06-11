Правительство нормировало выплату пенсий и других соцвыплат на территориях, где ведутся боевые действия — Finance.ua
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Правительство нормировало выплату пенсий и других соцвыплат на территориях, где ведутся боевые действия

Сегодня 11:46Казна и Политика
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Правительство нормировало выплату пенсий и других соцвыплат на территориях, где ведутся боевые действияПравительство нормировало выплату пенсий и других соцвыплат на территориях, где ведутся боевые действия
Кабинет Министров Украины нормировал вопрос выплат пенсии и других социальных выплат на территориях, где не ведется деятельность АО «Ощадбанк» и других банковских учреждений.
Соответствующее постановление было принято 10 июня на заседании Правительства по представлению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Речь идет о выплатах в пределах территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).
Жителям таких территорий выплаты будут производиться через АО «Укрпочта». Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов.

Справка Finance.ua:

  • пенсионер при назначении пенсии и социальных выплат должен в течение 10 дней известить территориальные органы Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, влияющих на размер пенсии или прекращение ее выплаты, а также предоставить соответствующую документацию;
  • лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения;
  • Пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать, если Кабмин найдет для этого возможности в бюджете. Минимальную пенсию планируется повысить на 93 грн. — с 1934 до 2027 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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