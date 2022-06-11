Правительство нормировало выплату пенсий и других соцвыплат на территориях, где ведутся боевые действия — Finance.ua

Речь идет о выплатах в пределах территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).
Жителям таких территорий выплаты будут производиться через АО «Укрпочта». Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов.
Справка Finance.ua:
пенсионер при назначении пенсии и социальных выплат должен в течение 10 дней известить территориальные органы Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, влияющих на размер пенсии или прекращение ее выплаты, а также предоставить соответствующую документацию;
лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения;
Пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать, если Кабмин найдет для этого возможности в бюджете. Минимальную пенсию планируется повысить на 93 грн. — с 1934 до 2027 грн.