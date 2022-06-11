Правительство нормировало выплату пенсий и других соцвыплат на территориях, где ведутся боевые действия — Finance.ua

Правительство нормировало выплату пенсий и других соцвыплат на территориях, где ведутся боевые действия

Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Правительство нормировало выплату пенсий и других соцвыплат на территориях, где ведутся боевые действия

Кабинет Министров Украины нормировал вопрос выплат пенсии и других социальных выплат на территориях, где не ведется деятельность АО « Ощадбанк » и других банковских учреждений.

Соответствующее постановление было принято 10 июня на заседании Правительства по представлению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Речь идет о выплатах в пределах территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).

Жителям таких территорий выплаты будут производиться через АО «Укрпочта». Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов.

Справка Finance.ua:

пенсионер при назначении пенсии и социальных выплат должен в течение 10 дней известить территориальные органы Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, влияющих на размер пенсии или прекращение ее выплаты, а также предоставить соответствующую документацию;

лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения;

Пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать, если Кабмин найдет для этого возможности в бюджете. Минимальную пенсию планируется повысить на 93 грн. — с 1934 до 2027 грн.

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