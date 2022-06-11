Альтернативная пенсия: как работают негосударственные пенсионные фонды — Finance.ua

Альтернативная пенсия: как работают негосударственные пенсионные фонды

Сегодня 09:01 — Личные финансы

Альтернативная пенсия: как работают негосударственные пенсионные фонды

В настоящее время ежемесячные отчисления в государственный Пенсионный фонд Украины не гарантируют безбедную пенсию при достижении пенсионного возраста. Что делать украинцам и как позаботиться о беззаботной старости благодаря НПФ — рассказали в Фонде гарантирования вкладов.

Что такое НПФ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — это альтернатива солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

НПФ — финансовые учреждения, которые собирают средства от физических и юридических лиц, а компания по управлению финансами инвестирует их в различные финансовые инструменты — депозиты, акции, недвижимость, драгоценные металлы и т.д. После достижения пенсионного возраста участники НПФ получают накопленные ими деньги и начисленную за это время прибыль.

К примеру, если откладывать по 1000 гривен в месяц в течение 30 лет, размер сбережений с уровнем доходности 5%, будет почти 820 тысяч гривен. И выплата пенсии в течение 10 лет после достижения пенсионного возраста будет составлять 12 618 тысяч гривен в месяц. Это почти втрое больше, чем средний уровень пенсий, уплачиваемый из государственного пенсионного фонда (по состоянию на 01.07.21).

Виды негосударственных пенсионных фондов

Согласно Закону Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении», негосударственные пенсионные фонды бывают трех видов: корпоративные, профессиональные и открытые.

Корпоративный фонд создается одним или несколькими юридическими лицами-работодателями, к которым могут присоединяться другие работодатели-плательщики.

фонд создается одним или несколькими юридическими лицами-работодателями, к которым могут присоединяться другие работодатели-плательщики. Профессиональный фонд создается объединениями юридических или физических лиц, в т.ч. профсоюзами и их объединениями или просто физическими лицами по профессиональному признаку (строители, энергетики и др.).



фонд создается объединениями юридических или физических лиц, в т.ч. профсоюзами и их объединениями или просто физическими лицами по профессиональному признаку (строители, энергетики и др.). Открытый фонд создается одним или несколькими юридическими лицами и доступен для любых юридических и физических лиц в качестве вкладчиков фонда.



В НПФ любого вида существуют вкладчики — физические или юридические лица, осуществляющие перечисление пенсионных взносов в свою пользу, в пользу своих близких или своих сотрудников, и участники — граждане, в пользу которых осуществляются взносы.

Деятельность НПФ осуществляется с участием трех компаний:

администратор — компания, занимающаяся заключением пенсионных контрактов и учетом участников и их счетов.

КУА — компания по управлению активами — инвестирует пенсионные средства в целях их приумножения.

банк-хранитель — банк, обслуживающий счета фонда и хранящий активы пенсионного фонда.

Чтобы стать участником негосударственного пенсионного фонда, нужно заключить пенсионный контракт. Он может заключаться на себя и родных, включая несовершеннолетних детей. Возрастных ограничений на участие в НПФ нет. Для оформления контракта на себя требуется только паспорт и ИНН.

Будущая пенсия участника зависит от размера взносов, их периодичности, а также инвестиционной прибыли, начисляемой на эти взносы.

Условия участия:

участник самостоятельно определяет размер и периодичность вкладов;

отсутствуют обязательные платежи или штрафы за невнесение средств;

отсутствует минимальный срок участия в фонде;

все накопленные средства — частная собственность переходящего по наследству участника;

участник имеет право перевести накопления в другой фонд;

участник имеет право на налоговую скидку, позволяющую вернуть уплаченный налог на доходы физических лиц от суммы взносов за год.

Условия выплат:

пенсию из НПФ можно получать начиная с 50 лет — на 10 лет раньше официального пенсионного возраста.

можно получить выплату раньше в случае выезда на постоянное место жительства в другую страну, критическое состояние здоровья или инвалидность.

срок и периодичность выплат участник определяет самостоятельно. Однако срок выплат должен быть не менее 10 лет.

возможна единовременная выплата, если сумма на счете менее 60 прожиточных минимумов.

Что лучше — депозит или вклад в НПФ

«Негосударственные пенсионные фонды обладают несомненным преимуществом над депозитами, ведь на депозите вы сразу теряете 18%+1.5% налогов на проценты, а в негосударственном пенсионном фонде инвестиционные доходы много лет реинвестируются без налогов», — рассказали в Фонде гарантирования.

Но негосударственные пенсионные фонды в Украине имеют также существенные недостатки.

Это большие по сравнению с западными аналогами комиссии . Возможно, это изменится, если активы фондов будут расти.

. Возможно, это изменится, если активы фондов будут расти. Также это недостаточная диверсификация. Основные вложения НПФ в депозиты и государственные облигации до 10% вероятно в корпоративных облигациях или акциях. Фактически НПФ никуда больше вкладывать в условиях неразвитости в Украине фондового рынка акций и отсутствия цивилизованных инвестиционных фондов недвижимости. Впрочем, с 2019 года фондам разрешили покупать в портфель и иностранные активы (например, акции Apple, казначейские векселя США). Когда это заработает, можно кардинально изменить инвестиционные портфели украинских фондов и их подход к диверсификации.

Как выбрать НПФ

Факторы, на которые следует обратить внимание при выборе НПФ:

Репутация владельца фонда. Комиссии. Доходность за последние 5–10 лет. Кто выступает администратором, хранителем, управляющим активами. Наличие доступной отчетности в электронном формате.

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