Правительство готовится к любым сценариям на зиму — Минрегион

Правительство готовится к любым сценариям во время отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Мы входим в четвертый отопительный сезон в условиях войны. Это значит, что должны быть готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов. Задача Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду — держать полную координацию, создавать резервы оборудования и материалов, отрабатывать действия на случай кризисных событий", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он отметил, что средний показатель подготовки жилищно-коммунального хозяйства по стране превышает 95%.

«Например, в Черниговской области подготовлено более 93% жилищного фонда, более 95% детских садов, школ и больниц, более 92% котельных. Заменены более четырех километров тепловых сетей, отремонтированы котлы и теплопункты, созданы запасы угля и пеллет. Аналогичные работы ведутся в Днепропетровске, Сумской, Харьковской и Херсонской областях», — сообщил Кулеба.

По его словам, важным направлением подготовки является развертывание распределенной генерации, позволяющей поддерживать стабильность даже в случае повреждений центральных сетей. В Чернигове смонтировано пять когенерационных установок общей мощностью 3,3 МВт, дополнительно готовы к работе двенадцать блочно-модульных котельных суммарной мощностью 12,4 МВт. Такие проекты внедряются и в других регионах, чтобы общины могли автономно обеспечивать себя теплом и светом.

В Украине функционирует более десяти тысяч пунктов несокрушимости, оснащенных генераторами и горючим, чтобы люди имели тепло, электричество, воду и связь даже во время отключений. Дополнительно готовятся пункты обогрева, которые могут быть развернуты при необходимости, а также контролируется наличие топлива для работы генераторов в ЖКХ и социальной инфраструктуре.

Напомним, начало отопительного сезона 2025−2026 ожидается примерно в середине октября, но все зависит от погодных условий. В частности, согласно законодательству, тепло дают, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет восемь градусов или ниже. Однако местные власти могут начать раньше отапливать больницы, школы и детсады при необходимости, даже если основной отопительный сезон еще не начался.

Для стабильного прохождения отопительного сезона правительство готовит решение о запрете на отключение водо- и электроснабжения в прифронтовых общинах за долги.

