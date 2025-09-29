Президент: россия не будет устанавливать новые границы в Украине Сегодня 13:45

рф не будет устанавливать новые границы в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian

Журналисты спросили президента, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены конституцией.

«россия не будет устанавливать новые границы в Украине», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что открыт к «дипломатическим» переговорам. По его словам, сейчас главное оружие, которое нужно Украине — это «единство», и предупреждает о попытках разделить Европу.

Стоит также напомнить, что 23-й президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским написал, что Украина может вернуть все свои территории, которые временно оккупировали россияне. И, по его мнению, даже «пойти немного дальше».

А россияне уже отреагировали на эти слова Трампа. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров нафантазировал, что любые заявления и расчеты на то, что Украина вернется к границам 2022 года — это, мол, «политическая слепота».

