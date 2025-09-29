0 800 307 555
Правительство утвердило новые правила закупок по программе Ukraine Facility

Правительство приняло новый раздел правил публичных закупок во время военного положения, который определяет, как заказчики могут использовать средства программы Ukraine Facility от ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Новые правила касаются всех публичных закупок по программе от органов власти и местных общин до школ, больниц и других государственных и коммунальных учреждений.
Основные условия для заказчиков:
  • Участниками могут быть только компании и субподрядчики из «приемлемых стран» — государств ЕС, Украины, стран Западных Балкан, Грузии, Молдовы, Европейского экономического пространства и других стран, предоставляющих Украине уровень поддержки, эквивалентный ЕС.
  • Товары, работы и услуги должны происходить из этих стран (полный перечень на сайте Минэкономики).
  • Участники и их бенефициарные владельцы не должны находиться под санкциями ЕС.
«Согласование процедуры с обязательствами по Рамочному соглашению между Украиной и ЕС по функционированию программы Ukraine Facility делает систему закупок более понятной и повышает эффективность использования средств ЕС на восстановление и развитие», — комментируют решение Минэкономики.
По словам замминистра экономики Андрея Телюпы, благодаря поддержке ЕС общины, школы, колледжи и другие учреждения смогут покупать оборудование, модернизировать помещения, проводить ремонты и строить новые объекты.
«Рассчитываем на положительную оценку со стороны Евросоюза, ведь Украина демонстрирует эффективное и прозрачное использование средств Европы», — отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.
Отметим, программа Ukraine Facility начата в 2024 году решением Европейского парламента и Совета ЕС. Она помогает финансировать восстановление, модернизацию и реформы в Украине по пути к членству в ЕС.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
