Правительство Германии не планирует заставлять украинцев возвращаться домой — Finance.ua

Правительство Германии не планирует заставлять украинцев возвращаться домой Сегодня 15:18 — Мир

Правительство Германии не планирует заставлять украинцев возвращаться домой

Министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце исключает подталкивание украинцев с временной защитой к возвращению домой.

Об этом сообщает Spiegel.

Шульце сказала, что Германия не планирует политику поощрения украинцев к возвращению домой. Ее слова приводят в контексте того, что в Украине начала ощущаться нехватка рабочей силы.

«Хотят ли они возвращаться на родину — это остается индивидуальным решением украинцев, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает поощрений для возвращения», — прокомментировала она в интервью группе немецких изданий.

Шульце добавила, что, конечно же, возвращение украинцев домой из-за границы могло бы посодействовать решению проблемы, но добавила, что еще одной проблемой является признание в Украине полученной за рубежом новой квалификации.

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Напомним, в Германии с 1 июня вступила в силу схема Chancenkarte («Карта возможностей»). Она предоставляет возможности квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.

В мае количество безработных в Германии возросло на 25 тысяч, в то время как экономисты ожидали роста всего на 7000.

Європейська правда По материалам:

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