Правительство Германии не планирует заставлять украинцев возвращаться домой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Германии не планирует заставлять украинцев возвращаться домой

Мир
34
Правительство Германии не планирует заставлять украинцев возвращаться домой
Правительство Германии не планирует заставлять украинцев возвращаться домой
Министр развития в федеральном правительстве Германии Свенья Шульце исключает подталкивание украинцев с временной защитой к возвращению домой.
Об этом сообщает Spiegel.
Читайте также
Шульце сказала, что Германия не планирует политику поощрения украинцев к возвращению домой. Ее слова приводят в контексте того, что в Украине начала ощущаться нехватка рабочей силы.
«Хотят ли они возвращаться на родину — это остается индивидуальным решением украинцев, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает поощрений для возвращения», — прокомментировала она в интервью группе немецких изданий.
Шульце добавила, что, конечно же, возвращение украинцев домой из-за границы могло бы посодействовать решению проблемы, но добавила, что еще одной проблемой является признание в Украине полученной за рубежом новой квалификации.
Читайте также
Напомним, в Германии с 1 июня вступила в силу схема Chancenkarte («Карта возможностей»). Она предоставляет возможности квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.
В мае количество безработных в Германии возросло на 25 тысяч, в то время как экономисты ожидали роста всего на 7000.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.