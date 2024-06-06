Цифровая кочевая виза в Таиланд: цена и условия — Finance.ua
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Цифровая кочевая виза в Таиланд: цена и условия

Мир
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Цифровая кочевая виза в Таиланд: цена и условия
Цифровая кочевая виза в Таиланд: цена и условия
Таиланд уже давно является популярной базой для цифровых кочевников, но до сих пор об этом официально не заявляли.
Долгожданная цифровая кочевая виза страны наконец-то запущена, давая людям возможность работать в стране удаленно до одного года.
Об этом пишет euronews.com.
Так называемая Destination Thailand Visa (DTV) «нацелена на цифровых кочевников, удаленных работников и фрилансеров, а также на тех, кто хочет научиться муай-тай [бокс] и тайской кухне», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чай Вачаронке.
Мультивиза действительна в течение пяти лет и может использоваться для пребывания до 180 дней с возможностью продления на следующие 180 дней.
Ранее большинство европейских туристов могли посещать страну без визы на 30 дней с возможностью продлить свое пребывание еще на 30 дней. Однако им не разрешали работать во время пребывания.

Кто может подать заявку на цифровую визу в Таиланд и сколько это стоит

Как объявил представитель правительства, виза распространяется не только на фрилансеров и удаленных работников, но и на тех, кто проходит обучение в стране.
Это включает в себя посетителей, проходящих курсы тайской кухни, традиционного боевого искусства тайского бокса (муай-тай) или других видов спорта. Те, кто выступает на музыкальных фестивалях, посещает семинары или ищет лечение, также могут иметь право.
Виза также распространяется на супругов и детей, которые находятся на содержании владельцев DTV.
Плата за подачу заявки на получение цифровой кочевой визы в Таиланде составляет 10 000 тайских батов (252 евро).
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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