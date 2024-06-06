Цифровая кочевая виза в Таиланд: цена и условия — Finance.ua

Цифровая кочевая виза в Таиланд: цена и условия Сегодня 20:37 — Мир

Цифровая кочевая виза в Таиланд: цена и условия

Таиланд уже давно является популярной базой для цифровых кочевников, но до сих пор об этом официально не заявляли.

Долгожданная цифровая кочевая виза страны наконец-то запущена, давая людям возможность работать в стране удаленно до одного года.

Об этом пишет euronews.com

Так называемая Destination Thailand Visa (DTV) «нацелена на цифровых кочевников, удаленных работников и фрилансеров, а также на тех, кто хочет научиться муай-тай [бокс] и тайской кухне», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чай Вачаронке.

Мультивиза действительна в течение пяти лет и может использоваться для пребывания до 180 дней с возможностью продления на следующие 180 дней.

Ранее большинство европейских туристов могли посещать страну без визы на 30 дней с возможностью продлить свое пребывание еще на 30 дней. Однако им не разрешали работать во время пребывания.

Кто может подать заявку на цифровую визу в Таиланд и сколько это стоит

Как объявил представитель правительства, виза распространяется не только на фрилансеров и удаленных работников, но и на тех, кто проходит обучение в стране.

Это включает в себя посетителей, проходящих курсы тайской кухни, традиционного боевого искусства тайского бокса (муай-тай) или других видов спорта. Те, кто выступает на музыкальных фестивалях, посещает семинары или ищет лечение, также могут иметь право.

Виза также распространяется на супругов и детей, которые находятся на содержании владельцев DTV.

Плата за подачу заявки на получение цифровой кочевой визы в Таиланде составляет 10 000 тайских батов (252 евро).

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