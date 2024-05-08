Правила въезда и временная защита для украинцев в Черногории в 2024 году — Finance.ua

Правила въезда и временная защита для украинцев в Черногории в 2024 году Сегодня 20:00 — Личные финансы

Правила въезда и временная защита для украинцев в Черногории в 2024 году

Черногория, как и другие страны Европы, предоставляет временную защиту украинцам. Для въезда на территорию страны украинцам нужны следующие документы, пишет visitukraine.today

1. Действительный биометрический или небиометрический загранпаспорт и его копии;

2. Внутренний паспорт и его копии;

3. Документ для подтверждения родственных связей для пересечения границы с несовершеннолетними лицами (свидетельство о рождении, согласие родителей на сопровождение и выезд).

У беженцев из Украины страховка не требуется. Однако если вы посещаете Черногорию в туристических целях, наличие страхового полиса обязательно, независимо от страны происхождения туриста.

Для въезда в Черногорию не требуется подтверждения вакцинации или теста, въезд свободный. Также Посольство сообщает, что въезд с животными разрешается с любыми имеющимися в наличии документами на животное или даже без них.

Лица, не желающие получать статус временной защиты, могут находиться на территории Черногории в качестве туриста. Для этого необходимо иметь биометрический или обычный загранпаспорт, действительный более 180 дней со дня въезда.

Правила въезда в 2024 году

Гражданам Украины для въезда на территорию Черногории в 2024 году требуются следующие документы:

1. Действительный биометрический или обычный загранпаспорт и его копии;

2. Внутренний паспорт и их копии;

3. Свидетельство о рождении для несовершеннолетних лиц.

Если какие-либо из этих документов у вас отсутствуют или возникли какие-либо другие проблемы при въезде, можно прямо на границе у представителей полиции попросить временную защиту или убежище (azil).

В таких ситуациях граждан Украины пропускают с любыми имеющимися документами.

в редких случаях. Ранее мы писали , что в 2024 году выезд за пределы Украины большинства граждан происходит исключительно на основании действительного загранпаспорта. Выехать по внутренним паспортам можно только

Когда украинец может уехать за границу по внутреннему паспорту

Если человек следует из зоны проведения активных боевых действий, пересекает границу как беженец и имеет объективные основания, что не может быстро восстановить или оформить загранпаспорт, тогда этому лицу в качестве исключения могут позволить пересечь границу на основании внутреннего паспорта.

В этом случае сотрудники Пограничной службы Украины подробно изучают все обстоятельства выезда и консультируются с представителями сопредельной страны, чтобы выяснить, пропустят ли они украинца без загранпаспорта.

Справка Finance.ua:

ЕС официально продлил временную защиту для украинских беженцев.

Украинцы с временной защитой в Чехии могут выезжать за пределы страны, однако выезд на длительное время может повлиять на некоторые сферы пребывания в Чехии. На какой период украинским беженцам можно выезжать, сообщает чешское МВД «Naši Ukrajinci».

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