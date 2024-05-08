Правила въезда и временная защита для украинцев в Черногории в 2024 году — Finance.ua

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Правила въезда и временная защита для украинцев в Черногории в 2024 году

Личные финансы
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Правила въезда и временная защита для украинцев в Черногории в 2024 году
Правила въезда и временная защита для украинцев в Черногории в 2024 году
Черногория, как и другие страны Европы, предоставляет временную защиту украинцам. Для въезда на территорию страны украинцам нужны следующие документы, пишет visitukraine.today.
  • 1. Действительный биометрический или небиометрический загранпаспорт и его копии;
  • 2. Внутренний паспорт и его копии;
  • 3. Документ для подтверждения родственных связей для пересечения границы с несовершеннолетними лицами (свидетельство о рождении, согласие родителей на сопровождение и выезд).
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У беженцев из Украины страховка не требуется. Однако если вы посещаете Черногорию в туристических целях, наличие страхового полиса обязательно, независимо от страны происхождения туриста.

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Для въезда в Черногорию не требуется подтверждения вакцинации или теста, въезд свободный. Также Посольство сообщает, что въезд с животными разрешается с любыми имеющимися в наличии документами на животное или даже без них.
Лица, не желающие получать статус временной защиты, могут находиться на территории Черногории в качестве туриста. Для этого необходимо иметь биометрический или обычный загранпаспорт, действительный более 180 дней со дня въезда.

Правила въезда в 2024 году

Гражданам Украины для въезда на территорию Черногории в 2024 году требуются следующие документы:
1. Действительный биометрический или обычный загранпаспорт и его копии;
2. Внутренний паспорт и их копии;
3. Свидетельство о рождении для несовершеннолетних лиц.
Если какие-либо из этих документов у вас отсутствуют или возникли какие-либо другие проблемы при въезде, можно прямо на границе у представителей полиции попросить временную защиту или убежище (azil).
В таких ситуациях граждан Украины пропускают с любыми имеющимися документами.
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Ранее мы писали, что в 2024 году выезд за пределы Украины большинства граждан происходит исключительно на основании действительного загранпаспорта. Выехать по внутренним паспортам можно только в редких случаях.

Когда украинец может уехать за границу по внутреннему паспорту

Если человек следует из зоны проведения активных боевых действий, пересекает границу как беженец и имеет объективные основания, что не может быстро восстановить или оформить загранпаспорт, тогда этому лицу в качестве исключения могут позволить пересечь границу на основании внутреннего паспорта.
В этом случае сотрудники Пограничной службы Украины подробно изучают все обстоятельства выезда и консультируются с представителями сопредельной страны, чтобы выяснить, пропустят ли они украинца без загранпаспорта.

Справка Finance.ua:

  • ЕС официально продлил временную защиту для украинских беженцев.
  • Украинцы с временной защитой в Чехии могут выезжать за пределы страны, однако выезд на длительное время может повлиять на некоторые сферы пребывания в Чехии. На какой период украинским беженцам можно выезжать, сообщает чешское МВД «Naši Ukrajinci».
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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