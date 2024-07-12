Повторная защита для украинцев в ЕС: страны, где это возможно — Finance.ua

Повторная защита для украинцев в ЕС: страны, где это возможно Сегодня 09:15 — Личные финансы

Повторная защита для украинцев в ЕС: страны, где это возможно

Украинским беженцам, которые находятся за границей в статусе временной защиты, иногда приходится менять страну пребывания. Причины бывают разные. Кто-то ищет работу в другой стране, кому-то нужно воссоединиться с родственниками, кого-то не устраивают условия пребывания.

Изменить страну пребывания, конечно, можно, но получение повторной защиты зависит от политики каждой страны в отдельности. К примеру, Польша, Швейцария и Чехия могут отказать в предоставлении повторной защиты. Однако некоторые страны без проблем повторно предоставляют украинцам право жить у них и получать все льготы, предусмотренные Директивой ЕС о временной защите беженцев из Украины.

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О странах, которые в этом году предоставляют такую ​​возможность, пишет портал Visit Ukraine.

Германия

Если вы решили получить в Германии статус временной защиты, следует учитывать, что не все федеральные земли ФРГ принимают беженцев из Украины. В настоящее время принимают следующие регионы: Берлин, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саарланд, Шлезвиг-Гольштайн, Саксония, Тюрингия.

Для того чтобы оформить разрешение на временное пребывание на территории Германии (Aufenthaltstitel), необходимо подать заявление в ближайший отдел миграционной службы (Ausländerbehörde) с просьбой об упрощенной процедуре получения соответствующего вида на временную защиту, проживание и трудоустройство.

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Соберите все необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении для детей, документ, в котором указан адрес вашего проживания в Германии. — Ред.). Посетите офис миграционной службы и в порядке живой очереди пройдите процедуру регистрации по биометрическим данным. После завершения процедуры Вам выдадут вид на жительство в Германии.

Словакия

Вы можете подать заявление о предоставлении временной защиты в Словацкой Республике, даже если вы уже получили его в другой стране ЕС.

Для этого следует перед выездом в Словакию отказаться от соответствующего статуса в предыдущей стране пребывания.

Нидерланды

Также повторную временную защиту (RTB) можно получить в Нидерландах.

RTB означает, что вы можете оставаться в Нидерландах в течение определенного времени и имеете право на убежище, медицинское обслуживание и право на работу. Несовершеннолетние дети имеют право на образование.

Испания

Получение повторной временной защиты в Испании возможно, но самостоятельно выбрать место жительства нельзя, его назначают работники государственной миграционной службы.

Чтобы получить временную защиту, нужно подать заявление в Центрах CREADE в Мадриде, Барселоне, Малаге или Аликанте.

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Для подачи документов необходимо иметь биометрический паспорт для поездок за границу и свидетельство о рождении ребенка, если оформляется защита на ребенка. Также необходим адрес проживания в Испании.

Португалия

Эта страна продолжает принимать украинских беженцев, даже если они уже имели временную защиту в других странах.

В Португалии временная защита выдается на один год, но есть возможность продлить ее дважды, сроком по полгода.

Для получения временной защиты в Португалии необходимо иметь доказательства того, что вы отказались от защиты в другой стране.

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Когда поступает запрос, Служба по вопросам иностранцев и границ (SEF) пересматривает соответствующие базы данных и затем передает данные заявителя организациям, ответственным за автоматическое назначение идентификационного налогового номера, социального страхования и здравоохранения.

После регистрации выдается подтверждение принятия и подтверждения ходатайства о временной защите и выдается вид на жительство сроком на один год.

Хорватия

Хорватия также предоставляет убежище украинцев после того, как они отказываются от него в другой стране.

Можно перед выездом из страны пребывания подать заявление в электронном виде на сайте министерства внутренних дел Хорватии или в бумажной форме в отделении полиции по приезду в страну.

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