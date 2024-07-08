Все больше украинских беженцев хотят остаться за рубежом навсегда — Finance.ua

Все больше украинских беженцев хотят остаться за рубежом навсегда
Более двух лет после начала полномасштабного вторжения россии в Украину все больше украинских беженцев планируют остаться в Германии навсегда.
Об этом свидетельствует последний опрос «Голоса Украины», пишет Polskie Radio.
Так, проживающие в Германии украинцы реже заявляют о желании вернуться на родину, чем их соотечественники, которые сейчас проживают в Польше.
В 2022 году, спустя несколько месяцев после полномасштабного нападения россии на Украину, 58% проживающих в Германии украинских беженцев заявили о готовности вернуться в свою страну. В свою очередь, в 2024 году эта цифра упала до 38%, говорит директор Центра международных институциональных сравнений и исследований миграции Пану Поутваара, которого цитирует Die Welt.
В исследовании постоянно участвуют украинские беженцы, проживающие в нескольких странах ЕС. Последние данные датируются февралем 2024 года и еще не были официально опубликованы. Поутваара рассказал, что в опросе 2024 года вырос процент людей, желающих обосноваться за пределами Украины:
- в 2022 году о таком намерении заявили всего 10% украинских беженцев;
- в 2024 году это число составило 26%.
Все зависит от страны
По словам директора Центра, в последнем исследовании «Голоса Украины» есть поразительные отличия в высказываниях украинцев, живущих в Германии и других странах ЕС, например, в Польше. Там, как подчеркивает Поутваара, намерение вернуться в Украину было и есть выше.
В 2022 году примерно две трети проживающих в Польше респондентов сказали, что хотели бы вернуться в Украину. В феврале 2024 года эта цифра составляла 44%. По его мнению, украинцы, желающие постоянно жить за пределами Родины, преимущественно выбирают страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и социальных выплат.
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«Предыдущие исследования уже показали, что украинцы ценят финансовую поддержку, которую они получают в Германии. Около 84% из них были удовлетворены поддержкой в Германии. В Польше этот процент составил всего 54%», — читаем в Die Welt.
Правда, отмечают газетчики, пока что украинцы медленно выходят на немецкий рынок труда. Граждане Украины чаще всего работали в строительстве, общепите, садоводстве и хозяйственном обслуживании. Около четверти украинцев, зарегистрированных как безработные, имели образовательную квалификацию.
По статистике Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, около 188 тысяч украинцев прошли интеграционные курсы в 2022 и 2023 годах.
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