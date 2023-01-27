Потери украинского бизнеса от войны — Finance.ua

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Потери украинского бизнеса от войны

Фондовый рынок
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Потери украинского бизнеса от войны
Потери украинского бизнеса от войны
Украинский бизнес понес 13 млрд дол. прямого ущерба вследствие российской агрессии. Общие косвенные потери украинского бизнеса составляют 33,1 млрд дол. А необходимая сумма для восстановления предприятий — 24,9 млрд дол.
Об этом свидетельствуют подсчеты проекта «россия заплатит» за 2022 год, участие в котором принимают эксперты ЦЭС и другие аналитические центры, говорится в Telegram-канале «Что с экономикой?».
«9 млрд дол. из 13 млрд — это убытки крупных и средних предприятий. По меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки. 19 из них разрушены полностью, еще 90 повреждены частично», — говорится в сообщении.
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Где больше всего поврежденных предприятий

Подавляющее число разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях — Киевской и Донецкой (по 17% от общего количества), Запорожской (14%), Харьковской (13%), Луганской (10%) и Николаевской (8%).
Самые крупные предприятия, пострадавшие от вторжения — Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Азовсталь, Нибулон, Мотор Сич.
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«Со стабилизацией фронта уменьшается и количество повреждений новых предприятий. Кроме того, снижается количество новых случаев мародерства или хищения товарных остатков. Следует заметить, что информация о поврежденных объектах поступает с опозданием», — объясняет старший экономист ЦЭС Дмитрий Горюнов.

Справка Finance.ua:

  • бизнес смягчил негативные ожидания по динамике объемов производства в последующие 12 месяцев;
  • в ноябре доля предприятий, которые с 24 февраля полностью или почти полностью прекратили работу, равнялась 31,7%. 9,4% бизнесов увеличили объемы работ;
  • с 1 октября по 30 ноября включительно в Украине было зарегистрировано более 33 тыс. ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц, 20 из которых провели перерегистрацию. Наибольшее количество физических лиц-предпринимателей появилось в первый день ноября — 1300. А пик регистрации предприятий пришелся на 19 октября и составил 176 юрлиц соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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