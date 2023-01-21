Планы бизнеса на 2023: будет ли повышение зарплат — Finance.ua
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Планы бизнеса на 2023: будет ли повышение зарплат

Личные финансы
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Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают сокращения численности работников. В то же время, будут вынуждены поднять зарплаты.
Об этом сообщается в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за IV квартал 2022 года.
Второй квартал подряд респонденты ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов — 39,0% (в ІІІ квартале 2022 года — 33,5%).
Самые высокие ожидания у предприятий торговли и у крупных предприятий. Самые низкие ожидания у предприятий добывающей промышленности и малых предприятий.
Планы бизнеса на 2023: будет ли повышение зарплат
Очередной опрос НБУ был проведен с 31 октября по 30 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 637 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.
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Напомним, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 23,3%. Инфляционные настроения бизнеса улучшились.

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По материалам:
РБК-Україна
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