После войны Украина столкнется с дефицитом рабочей силы: кто может приехать работать

Сегодня на украинском рынке труда ощущается нехватка работников, а в послевоенный период эта проблема только усугубится. После войны в Украину могут приехать работать две категории людей: работники из более бедных стран и инженеры.
Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Элла Либанова в подкасте Центра экономической стратегии.

Люди из более бедных стран

По словам Либановой, обычно люди из более бедных стран переезжают в страны побогаче.
Поскольку Украина долгое время после войны будет оставаться относительно бедной, сюда не приедут те, кто ищет социальные выплаты, как в системе welfare в США.
«К нам поедут те люди, которые хотят работать, если мы сможем им предложить достойную зарплату, которую они смогут пересылать своей семье», — отмечает эксперт.

Инженеры

Второй группой, которой следует ожидать, будут инженеры. По мнению специалиста, если в Украине появятся условия для реализации профессиональных навыков, эти специалисты тоже приедут, независимо от зарплаты или уровня жизни.
Либанова отмечает, что привлечение мигрантов — это необходимость.
«Уже сегодня, несмотря на безработицу, у нас есть неудовлетворенная потребность в рабочей силе. И после войны, я абсолютно верю в то, что будет что-то вроде плана Маршалла. И очень много сегодня структур над этим трудятся. В частности, Всемирный банк работает над этим. Честно скажу, этот план уже готов. Точно знаю, потому что я участвовала в его подготовке. План Маршалла предполагает очень мощный рост потребности в рабочей силе. А где мы будем ее брать?» — подчеркивает она.
Ранее Finance.ua писал, что дефицит кадров в Украине, особенно квалифицированных специалистов, остается существенным. В сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе это приводит к дальнейшему стремительному росту заработных плат.
Также мы отмечали, что в Украине фактически будет расти пенсионный возраст, ведь больше людей будут оставаться на рынке труда дольше. Это связано как с демографическими изменениями, так и трансформацией экономики, где растет спрос на опыт и квалификацию.
«Совершенно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Я не знаю, до 70, может, до 90 — увидим», — отметила Либанова.
По материалам:
Finance.ua
