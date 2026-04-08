Сегодня 16:03 — Личные финансы

Компании снижают требования из-за дефицита кадров: как воспользоваться

В 2026 году на рынке труда наметились следующие тенденции: вакансий много, ответы от работодателей приходят более оперативно, а описания позиций становятся более короткими и конкретными.

Дефицит кадров заставил бизнес пересмотреть предубеждения по возрасту, полу или образованию. Компании активнее привлекают ветеранов, людей старшего возраста (50+) и нанимают женщин на должности, ранее считавшиеся «мужскими», пишет budni.robota.ua

Кому выгодно

Те, кто раньше колебался из-за нехватки опыта, «неидеального» образования или неуверенности в собственных навыках, теперь получают реальный шанс попробовать себя в новых ролях.

Работодатели снижают требования не потому, что «соглашаются на меньшее», а потому, что старые подходы к поиску больше не работают. Вот ключевые факторы, изменившие правила игры:

Дефицит кадров

Это один из главных вызовов ХХ века. Более 5,3 млн украинцев до сих пор находятся за границей, а значительная часть трудоспособного населения вовлечена в оборону страны. В таких условиях компании вынуждены конкурировать за каждого кандидата, поэтому все чаще рассматривают людей со смежным опытом и потенциалом к ​​развитию, а не только формально отвечающих каждому пункту вакансии.

Скорость

Когда позиция долго остается открытой, страдает не только план найма, но и вся команда: увеличивается нагрузка, накапливаются незакрытые задачи, падает мотивация. Поэтому работодатели упрощают тестовые задания и ускоряют отбор. В нынешних условиях дешевле и эффективнее взять мотивированного человека и инвестировать в его развитие, чем месяцами искать «идеального» кандидата.

Навыки (soft skills)

Научить новым инструментам и процессам часто проще, чем найти человека, полностью соответствующего вакансии. Поэтому на первый план выходит не только техническая подготовка, но и способность быстро учиться, договариваться, брать ответственность и спокойно реагировать на непредвиденные обстоятельства, особенно в условиях постоянных изменений и неопределенности.

Что делать кандидату

Отбросьте синдром самозванца

Не отказывайтесь от вакансии только потому, что не отвечаете каждому пункту. Если можете справиться с ключевыми задачами и готовы быстро заполнить пробелы в знаниях, смело отправляйте резюме. Часто решающими становятся не формальные критерии или идеальный опыт, а заинтересованность в работе и готовность расти вместе с компанией.

Договаривайтесь об обучении как часть офера

Обсуждайте возможности профессионального роста на первых этапах. Спрашивайте, как компания помогает осваивать новые инструменты, есть ли у команды наставник и какой план адаптации предусмотрен для новых работников.

Будьте честны в отношении своих ожиданий

Озвучивайте важные для себя условия заранее: формат работы, график, нагрузки, перспективы профессионального развития и карьерного роста, пересмотр зарплаты после испытательного срока и т. д. Прозрачность помогает избежать разочарований и быстрее понять, совпадают ли ваши приоритеты с возможностями компании.

Приводите конкретные примеры

Вместо общих фраз используйте факты: «Уменьшил расходы на 15%», «Координировал работу трех отделов», «Завершил проект в пределах бюджета». Даже 2−3 таких примера с цифрами или измеряемыми результатами значительно усиливают вашу кандидатуру.

Будьте проактивными и быстрыми

Вовремя отвечайте на сообщения, не затягивайте с тестовыми заданиями, уточняйте дедлайны и напоминайте о себе, если не получили фидбэк в указанное время.

До этого Finance.ua отмечал , что в январе-феврале 2026 года украинские работодатели подали в Службу занятости 111 214 предложений. Лидером по количеству вакансий является Львовщина, а больше всего людей нашли работу на Днепропетровщине.

Среди самых востребованных профессий:

водители — 4,5 тыс. вакансий

продавцы продовольственных товаров — 4,1 тыс.

подсобные рабочие — 3,5 тыс.

Finance.ua писал , что по данным платформы OLX Работа, самая высокая медианная зарплата в феврале 2026 года зафиксирована для стоматолога — 150 тыс. грн, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.