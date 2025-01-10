После окончания войны из Украины выедет от 20 000 до 75 000 ІТ-специалистов — прогноз — Finance.ua
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После окончания войны из Украины выедет от 20 000 до 75 000 ІТ-специалистов — прогноз

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После окончания войны из Украины выедет от 20 000 до 75 000 ІТ-специалистов — прогноз
После окончания войны из Украины выедет от 20 000 до 75 000 ІТ-специалистов — прогноз
После окончания войны Украину ожидает большая волна эмиграции экономически активного креативного класса, что станет большим ударом по экономике.
Об этом рассказал СEO Львовского IT-кластера Степан Веселовский в интервью NV.ua.
«По нашим подсчетам, при оптимистическом сценарии из Украины уедут 19 000−20 000 представителей нашей индустрии. Это 8% всего человеческого капитала украинской ІТ-отрасли. И хуже всего то, что динамика в этом подсчете не на нашей стороне — последние два года этот процент растет. Плюс один процент выглядит не страшно, но это несколько тысяч высокообразованных специалистов. В худшем случае эта цифра может составить 74 000−75 000. Это треть отрасли», — отметил Веселовский.
По его словам, нужно смотреть на несколько шагов вперед для того, чтобы готовить среду.
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СEO Львовского IT-кластера добавил, что после окончания войны спрос на человеческий капитал восстановится, и Украина почувствует демографическую яму.
«Но сейчас это сложно прогнозировать. Возможно, недостаток людей в отрасли удастся компенсировать, пользуясь традиционно высокими вознаграждениями по сравнению с другими индустриями. Но для Украины глобально это как переложить из одного кармана в другой. Надо будет импортировать человеческий капитал», — считает он.
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Напомним, за 10 месяцев 2024 года Украина заработала на экспорте товаров и услуг $46,35 млрд. Около 63% всех вывезенных товаров — это продовольственные товары и сырье для их изготовления, а среди предоставленных за границу услуг преобладает доля ІТ. После всплеска в 2022 году доля ІТ продолжает спадать.
Украинский ІТ-сектор за два года полномасштабной войны уплатил 68 млрд грн налогов в государственный бюджет. 38,8 млрд грн донатов получила украинская армия от IT-компаний и сотрудников.
По материалам:
dev.ua
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