После двух мировых гигантов в Украину заходит французская оборонная группа — Finance.ua

После двух мировых гигантов в Украину заходит французская оборонная группа Сегодня 14:37 — Фондовый рынок

После двух мировых гигантов в Украину заходит французская оборонная группа

Французская промышленная группа Thales, специализирующаяся на авиационном оборонном оборудовании, подписала три соглашения с Украиной.

Об этом сообщается на сайте компании. Два соглашения касаются сотрудничества с Укроборонпромом, одно — с FRDM.

Читайте также Rheinmetall построит завод по производству боеприпасов в Литве

В первом соглашении объявляется о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, «облегчающее поставку и эксплуатацию оборудования из портфеля оборонных систем Группы, включая радиоэлектронную борьбу, а также тактическое коммуникационное оборудование, системы ПВО и радары», говорится в сообщении.

Второе соглашение касается радиоэлектронной борьбы, где Thales обеспечит обширное обслуживание, тестирование и специализированное обучение.

Читайте также Правительство частично упрощает процедуры, связанные с производством боеприпасов

«Данное соглашение направлено на развитие местного потенциала технического обслуживания в Украине, что позволит сократить циклы ремонта и технического обслуживания и обеспечить наилучшую эксплуатационную готовность», — объясняют в компании.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинским производителем дронов FRDM, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотную авиационную систему, способную нести и запускать боеприпасы.

Читайте также Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

«В краткосрочной перспективе эти соглашения еще больше укрепят поддержку Thales в обеспечении боеготовности Украины. Thales — давний партнер украинских Вооруженных Сил. Мы сотрудничаем более 10 лет. Сначала в области радиоэлектронной борьбы, а затем расширившись до широкого спектра программ», — прокомментировал Паскаль Сурис, старший исполнительный вице-президент по международному развитию Thales.

Справка Finance.ua:

Thales Group — международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения;

американская оборонная корпорация Northrop Grumman намерена создать в Украине производство боеприпасов средних калибров;



французско-немецкий конгломерат KNDS 7 июня 2024 года объявил о создании предприятия в Украине. Как рассказали министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус, дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.



НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.