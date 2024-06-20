После двух мировых гигантов в Украину заходит французская оборонная группа — Finance.ua

После двух мировых гигантов в Украину заходит французская оборонная группа
Французская промышленная группа Thales, специализирующаяся на авиационном оборонном оборудовании, подписала три соглашения с Украиной.
Об этом сообщается на сайте компании. Два соглашения касаются сотрудничества с Укроборонпромом, одно — с FRDM.
В первом соглашении объявляется о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, «облегчающее поставку и эксплуатацию оборудования из портфеля оборонных систем Группы, включая радиоэлектронную борьбу, а также тактическое коммуникационное оборудование, системы ПВО и радары», говорится в сообщении.
Второе соглашение касается радиоэлектронной борьбы, где Thales обеспечит обширное обслуживание, тестирование и специализированное обучение.
«Данное соглашение направлено на развитие местного потенциала технического обслуживания в Украине, что позволит сократить циклы ремонта и технического обслуживания и обеспечить наилучшую эксплуатационную готовность», — объясняют в компании.
В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинским производителем дронов FRDM, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотную авиационную систему, способную нести и запускать боеприпасы.
«В краткосрочной перспективе эти соглашения еще больше укрепят поддержку Thales в обеспечении боеготовности Украины. Thales — давний партнер украинских Вооруженных Сил. Мы сотрудничаем более 10 лет. Сначала в области радиоэлектронной борьбы, а затем расширившись до широкого спектра программ», — прокомментировал Паскаль Сурис, старший исполнительный вице-президент по международному развитию Thales.
Справка Finance.ua:
- Thales Group — международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения;
- американская оборонная корпорация Northrop Grumman намерена создать в Украине производство боеприпасов средних калибров;
- французско-немецкий конгломерат KNDS 7 июня 2024 года объявил о создании предприятия в Украине. Как рассказали министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус, дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.
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