Правительство частично упрощает процедуры, связанные с производством боеприпасов — Finance.ua

Правительство частично упрощает процедуры, связанные с производством боеприпасов Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Правительство отчасти упрощает процедуры, связанные с производством боеприпасов. Одна из основных новаций — установление уровня доходности боеприпасов в размере до 25% от их себестоимости.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Кроме того, для боеприпасов для БПЛА не требуется приказа о допуске к эксплуатации. Также будет упрощена процедура включения в реестр, необходимый для заключения госконтракта, для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет.

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В правительстве говорят, что это поможет увеличить интерес частных инвесторов к изготовлению соответствующей техники. Уже есть успешный кейс по производству БПЛА, когда установление аналогичной нормы рентабельности увеличило производство БПЛА за год в 100 раз.

Гетманцев выразил убеждение, что дерегуляцию смело нужно внедрять по всему спектру производства военной продукции, особенно той, в которой ощущается наибольшая потребность.

Мета По материалам:

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