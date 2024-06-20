Корпорація зі США планує запустити виробництво боєприпасів в Україні — Finance.ua

Корпорація зі США планує запустити виробництво боєприпасів в Україні
Американська оборонна корпорація Northrop Grumman планує створити в Україні виробництво боєприпасів середніх калібрів.
Про це повідомило видання Breaking Defense.
Відповідну заяву офіційно було зроблено одним із директорів компанії Дейвом Бартеллом під час міжнародної виставки Eurosatory 2024 у Парижі.
За його словами, мова йде про боєприпаси середніх калібрів, які використовують багато бойових машин та зенітні антидронові системи. Відповідний намір є результатом урядового проєкту з державним фінансуванням з боку України та погодженням з боку уряду США.
«Це наш перший проект, який оплачується українськими доларами. Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм, і інші, оскільки знаходимо інноваційні процеси», — сказав Бартелл.
Читайте також
Він уточнив, що український уряд зараз загалом інвестує $2 млрд у оборонну промисловість.
При цьому у американській компанії відмовилися від інших коментарів.
Зараз Northrop Grumman є третьою у світі корпорацією за оборонним доходом, який становить близько $32,5 млрд на рік. Лідирують Raytheon Technologies Corporation і Lockheed Martin.
Поділитися новиною