Корпорація зі США планує запустити виробництво боєприпасів в Україні — Finance.ua

Корпорація зі США планує запустити виробництво боєприпасів в Україні 20.06.2024, 01:36 — Технології&Авто

Корпорація зі США планує запустити виробництво боєприпасів в Україні

Американська оборонна корпорація Northrop Grumman планує створити в Україні виробництво боєприпасів середніх калібрів.

Про це повідомило видання Breaking Defense.

Відповідну заяву офіційно було зроблено одним із директорів компанії Дейвом Бартеллом під час міжнародної виставки Eurosatory 2024 у Парижі.

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За його словами, мова йде про боєприпаси середніх калібрів, які використовують багато бойових машин та зенітні антидронові системи. Відповідний намір є результатом урядового проєкту з державним фінансуванням з боку України та погодженням з боку уряду США.

«Це наш перший проект, який оплачується українськими доларами. Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм, і інші, оскільки знаходимо інноваційні процеси», — сказав Бартелл.

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Він уточнив, що український уряд зараз загалом інвестує $2 млрд у оборонну промисловість.

При цьому у американській компанії відмовилися від інших коментарів.

Зараз Northrop Grumman є третьою у світі корпорацією за оборонним доходом, який становить близько $32,5 млрд на рік. Лідирують Raytheon Technologies Corporation і Lockheed Martin.

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