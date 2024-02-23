Португалия продлила временную защиту для украинцев до конца года — Finance.ua

Португалия продлила временную защиту для украинцев до конца года Сегодня 17:19 — Мир

Португалия продлила временную защиту для украинцев до конца года

Власти Португалии приняли решение продлить срок действия разрешений на временную защиту для украинских беженцев.

Об этом сообщает официальный портал правительства страны.

Срок действия механизма продлили до конца этого года, хотя Еврокомиссия предлагала пролонгировать временную защиту до марта 2025 года.

Других подробностей своего решения португальское правительство не раскрыло.

Читайте также Более половины украинских беженцев планируют остаться в Чехии — опрос

Напомним, вчера временную защиту для украинцев продлили Словакия Литва . Обе страны согласились с рекомендациями ЕК и продлили механизм до марта.

Также президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди утверждает , что до 80% беженцев от войны в Украине намерены вернуться домой, когда это будет безопасно.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.