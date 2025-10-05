0 800 307 555
ру
Porsche представила новый электрический Cayenne (фото)

Технологии&Авто
3
Porsche представила новый электрический Cayenne (фото)
Porsche показала новый Cayenne Electric. Он получил много крутых футуристических фишек и стал действительно уникальным Porsche, а не просто большей версией электрического Macan.
Об этом пишет Insideevs.
Яркий пример: новый Flow Display, центральный OLED-экран и программная система, дебютирующая на Cayenne Electric.
Porsche представила новый электрический Cayenne (фото)
В общем, в кабине просто куча дисплеев, где-то как на Тайм-Сквер, но среди них особенно выделяется изогнутый центральный экран.
Сенсорный экран установлен вертикально с закругленным изгибом внизу. Это разделяет экран на верхнюю область отображения и нижнюю область управления.
Porsche представила новый электрический Cayenne (фото)
И, как видно из фотографий, разные меню экрана также изгибаются вместе с самим дисплеем, создавая интересный, но неизвестно насколько юзабельный эффект.
Автопроизводитель же отмечает, что Flow Display превращает пользовательский интерфейс в интуитивно понятный, визуально «плавный» опыт управления.
Porsche представила новый электрический Cayenne (фото)
Porsche не говорит, насколько большойк этот экран, возможно, отчасти потому, что изгиб усложняет его измерение. Но все еще есть 14,25-дюймовый дисплей для приборной панели, проекционный дисплей, как у Macan Electric, и опциональный 14,9-дюймовый дисплей для пассажира.
Как бы изысканно это ни выглядело, Porsche говорит, что приоритетом является привлечение водителя и простота использования. Здесь все еще есть физические кнопки в форме вкладок для управления кондиционером и переключатель-качалка для регулировки громкости.
Вы также получаете знакомую настройку руля Porsche, которая, хотя и минималистичная, вполне функциональна, когда настроены все ваши любимые пресеты.
Porsche представила новый электрический Cayenne (фото)
С правой стороны от водителя есть даже небольшая площадка, на которую можно положить руку. Porsche называет ее «Ferry Pad» в честь сына основателя Porsche, возглавлявшего компанию с 1944 по 1972 год. Очевидно, ему нравилось так класть руку на центральную консоль.

Что еще здесь есть с точки зрения технологий

Cayenne Electric также оснащен 3D-дисплеем Unreal Engine самого автомобиля, который может управлять разными функциями с экрана, как это используют Tesla и многие китайские автопроизводители.
Porsche представила новый электрический Cayenne (фото)
Есть Центр приложений со встроенными видеоиграми, система Voice Pilot на базе искусственного интеллекта, которая, по словам Porsche, может понимать сложные вопросы, интеграция вашего смартфона Apple или Android как ключа и множество других функций. Не забывайте также о беспроводной зарядке.
Полностью электрический Cayenne должен дебютировать позже в этом году, а в продажу он поступит в 2026 году.
Немцы обещают, что на одном заряде он будет преодолевать 600 километров и превзойти Taycan в том, что касается эффективности аккумуляторов и скорости зарядки.
По материалам:
Мета
Авто
