Эксперты назвали самые надежные машины с пробегом 05.10.2025, 01:20

Все покупатели постоянно ищут идеальные машины на вторичном рынке. Выбор большой, и предложений действительно много. Но среди всех моделей подержанных автомобилей нужно найти самые надежные.

В Auto Bild составили список из 12 популярных автомобилей, которые можно купить недорого на вторичном рынке. Это известные автомобили от крупных производителей. К тому же, все варианты очень надежны.

Отмечается, что список был составлен с учетом пробега. Все эти автомобили способны служить новому владельцу дальше даже после пробега в 200 000 км.

Самые надежные машины с пробегом:

BMW G20 (БМВ 3 серии);

Mercedes W 176 (Мерседес А-класс);

Mercedes W 212 (Мерседес Е-класс);

Mercedes W 447 (Мерседес В-класс);

Toyota Prius 3 поколения;

Toyota Avensis T25 (2 поколения);

Tesla Model S;

Volvo XC90 1 поколения;

VW Passat B8;

VW Touareg Typ 7P (2 поколения);

Toyota Land Cruiser J15 (Тойота Прадо 150);

Lexus GS 450h (3 поколения).

