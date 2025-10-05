0 800 307 555
Эксперты назвали самые надежные машины с пробегом

Технологии&Авто
Все покупатели постоянно ищут идеальные машины на вторичном рынке. Выбор большой, и предложений действительно много. Но среди всех моделей подержанных автомобилей нужно найти самые надежные.
В Auto Bild составили список из 12 популярных автомобилей, которые можно купить недорого на вторичном рынке. Это известные автомобили от крупных производителей. К тому же, все варианты очень надежны.
Отмечается, что список был составлен с учетом пробега. Все эти автомобили способны служить новому владельцу дальше даже после пробега в 200 000 км.
Самые надежные машины с пробегом:
  • BMW G20 (БМВ 3 серии);
  • Mercedes W 176 (Мерседес А-класс);
  • Mercedes W 212 (Мерседес Е-класс);
  • Mercedes W 447 (Мерседес В-класс);
  • Toyota Prius 3 поколения;
  • Toyota Avensis T25 (2 поколения);
  • Tesla Model S;
  • Volvo XC90 1 поколения;
  • VW Passat B8;
  • VW Touareg Typ 7P (2 поколения);
  • Toyota Land Cruiser J15 (Тойота Прадо 150);
  • Lexus GS 450h (3 поколения).
По материалам:
Обозреватель
Авто
