Эксперты назвали самые надежные машины с пробегом
Все покупатели постоянно ищут идеальные машины на вторичном рынке. Выбор большой, и предложений действительно много. Но среди всех моделей подержанных автомобилей нужно найти самые надежные.
В Auto Bild составили список из 12 популярных автомобилей, которые можно купить недорого на вторичном рынке. Это известные автомобили от крупных производителей. К тому же, все варианты очень надежны.
Отмечается, что список был составлен с учетом пробега. Все эти автомобили способны служить новому владельцу дальше даже после пробега в 200 000 км.
Самые надежные машины с пробегом:
- BMW G20 (БМВ 3 серии);
- Mercedes W 176 (Мерседес А-класс);
- Mercedes W 212 (Мерседес Е-класс);
- Mercedes W 447 (Мерседес В-класс);
- Toyota Prius 3 поколения;
- Toyota Avensis T25 (2 поколения);
- Tesla Model S;
- Volvo XC90 1 поколения;
- VW Passat B8;
- VW Touareg Typ 7P (2 поколения);
- Toyota Land Cruiser J15 (Тойота Прадо 150);
- Lexus GS 450h (3 поколения).
Поделиться новостью
Также по теме
Эксперты назвали самые надежные машины с пробегом
General Motors представили электрокроссовер за $9000 с запасом хода более 400 км (фото)
ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года
Instagram тестирует новый интерфейс с приоритетом на Reels
Realme выпустил новые смарт-часы: особенности модели (фото)
Сравнение iPhone 17 Air и Pro: эксперты ответили, какую модель выбрать