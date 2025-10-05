Adobe представит одно из самых популярных приложений на iPhone Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Adobe представит одно из самых популярных приложений на iPhone

Adobe впервые выпускает мобильную версию своего популярного видеоредактора Premiere для iPhone. Ранее программа была доступна только для настольных устройств и считалась одним из ключевых инструментов профессионального видеомонтажа наряду с Final Cut Pro и DaVinci Resolve. Теперь пользователи смартфонов смогут работать с расширенным функционалом мобильного формата.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о Premiere для iPhone

Приложение будет бесплатным для базового редактирования и не требует подписки.

В то же время предусмотрена оплата за кредиты, открывающие доступ к инструментам искусственного интеллекта. Среди них — генеративное видео, наклейки, изображения и звуковые эффекты.

Также приложение поддерживает ИИ-функции для улучшения языка, автоматического создания субтитров и удаления фона.

В компании подчеркивают, что не используют контент пользователей для обучения своим моделям.

Запуск Premiere на iPhone фактически заменяет упрощенное приложение Premiere Rush, которое исчезнет из Google Play.

Это означает, что пользователи Android остаются без мобильного видеоредактора Adobe, но компания обещает будущую бета-версию для этой операционной системы.

Несмотря на расширенные возможности, мобильная версия не содержит всего набора функций, доступных в Premiere Pro для ПК.

Владельцы подписки могут переносить свои объекты с телефона на компьютер для более глубокой работы.

