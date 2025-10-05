General Motors представили электрокроссовер за $9000 с запасом хода более 400 км (фото)
Электромобиль Wuling Binguo S уже продается в Китае по цене от 63 800 до 79 800 юаней ($9000 — 11 300). Бюджетный электрокроссовер от General Motors хорошо оснащен и способен проехать до 430 км без подзарядки.
Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.
Как и все Wuling, электрокар Binguo S разработан с участием специалистов General Motors, ведь американский автоконцерн совместно с SAIC владеет китайским брендом.
Кроссовер Wuling Binguo S выдержан в новом фирменном стиле — с плавными формами кузова, выраженным «носом» и миндалевидными фарами. Фонари соединили диодной полосой.
Размеры Wuling Binguo S:
- длина — 4265 мм;
- ширина — 1785 мм;
- высота — 1600 мм;
- колесная база — 2610 мм.
В салоне Wuling Binguo S установили узкую цифровую приборную панель и 12,8-дюймовый тачскрин. Селектор режимов езды поместили на рулевую колонку.
Бюджетная модель хорошо оснащена. Базовая комплектация Wuling Binguo S включает в себя безключевой доступ, кондиционер, датчик света, камеру и круиз-контроль. Топовая версия добавляет камеры кругового обзора, электропривод водительского кресла и подогрев сидений.
Китайский электромобиль Wuling Binguo S оснащен мотором на 102 л. и 180 Нм. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.
На выбор предлагают батареи емкостью 31,9 и 41,9 кВт∙ч: запас хода составляет 325 и 430 км соответственно. Быстрая зарядка на 80% занимает 35 минут.
Поделиться новостью
Также по теме
General Motors представили электрокроссовер за $9000 с запасом хода более 400 км (фото)
ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года
Instagram тестирует новый интерфейс с приоритетом на Reels
Realme выпустил новые смарт-часы: особенности модели (фото)
Сравнение iPhone 17 Air и Pro: эксперты ответили, какую модель выбрать
В продажу поступил новый Volvo XC70 2025 (фото)