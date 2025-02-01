Популярность государственных электронных услуг: что изменилось — Finance.ua

Популярность государственных электронных услуг: что изменилось Сегодня 17:09

Популярность государственных электронных услуг: что изменилось

Доля граждан, положительно оценивающих получение государственных электронных услуг, за год выросла на 5% и достигла 84%. В 2023 году тех, кто считал свой опыт пользования е-услугами скорее или очень положительным, было 78,5%.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько украинцев пользуются государственными е-услугами

Опрос показал, что большинство украинцев активно используют государственные электронные услуги.

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В 2024 году 55% ​​граждан пользовались государственными электронными услугами, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 64%.

В то же время, количество людей, которые не использовали е-сервисы, выросло с 33% до 42%.

Причины снижения использования

Специалисты КМИС объясняют снижение уровня пользования всеми государственными услугами удовлетворенностью соответствующих потребностей граждан, ведь некоторые услуги предоставляют только раз или автоматически, привыкание людей к электронным услугам и «нормализацией» уровня пользования после предшествующего повышенного интереса к ним.

Отмечается, что снижение в использовании госуслуг является системным и не концентрируется на отдельных группах людей или услугах.

Наиболее популярные услуги

В то же время удовлетворенность граждан получением е-услуг выросла до 84% опрошенных (в 2023-м — 78,5%).

Среди наиболее популярных услуг:

«Дія» (им воспользовались 42% респондентов);

сервисы, касающиеся личного транспорта (15%);

получение информации из реестров (13%);

пенсионное обеспечение (10%);

получение паспортов или других сервисов от Государственной миграционной службы (10%).

В среднем украинцы за 2024 год воспользовались 2,5 электронного сервиса.

Портрет пользователей

Наиболее активные пользователи государственных электронных услуг в Украине — мужчины младшего возраста, с более высоким уровнем образования и благосостояния, проживающие в крупных населенных пунктах. Эти данные за год не изменились.

Среди основных причин, почему украинцы не пользовались государственными е-услугами в течение года, назвали отсутствие потребности (67%), недостаточность навыков (44%), недоверие к электронным сервисам (26%), незнание, что услуга доступна онлайн (25%), и отсутствие устройства с подключением к Интернету (19%).

Список главных причин непользования е-услугами за год остался неизменным.

Уровень пользования интернетом в Украине

В 2024 году регулярно пользовались Интернетом 78% украинцев (80% в 2023-м).

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Еще 12% пользовались нерегулярно (два-три часа и меньше в неделю), в 2023-м — 11%. Не пользовались интернетом 10% респондентов (уровень не изменился за год).

Реже всего пользуются интернетом в Украине люди постарше: 48% делают это ежедневно, тогда как 31% вовсе не пользуется.

В то же время, показатель ежедневного пользования интернетом среди респондентов в возрасте до 30 лет составляет 94%.

Справка Finance.ua:

19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, которая обслуживает государственные реестры. Из-за кибератаки со стороны россии была временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. В общей сложности не работали более 60 госреестров;

реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки.

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