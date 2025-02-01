Популярность государственных электронных услуг: что изменилось — Finance.ua

Популярность государственных электронных услуг: что изменилось
Доля граждан, положительно оценивающих получение государственных электронных услуг, за год выросла на 5% и достигла 84%. В 2023 году тех, кто считал свой опыт пользования е-услугами скорее или очень положительным, было 78,5%.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Сколько украинцев пользуются государственными е-услугами
Опрос показал, что большинство украинцев активно используют государственные электронные услуги.
В 2024 году 55% граждан пользовались государственными электронными услугами, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 64%.
В то же время, количество людей, которые не использовали е-сервисы, выросло с 33% до 42%.
Причины снижения использования
Специалисты КМИС объясняют снижение уровня пользования всеми государственными услугами удовлетворенностью соответствующих потребностей граждан, ведь некоторые услуги предоставляют только раз или автоматически, привыкание людей к электронным услугам и «нормализацией» уровня пользования после предшествующего повышенного интереса к ним.
Отмечается, что снижение в использовании госуслуг является системным и не концентрируется на отдельных группах людей или услугах.
Наиболее популярные услуги
В то же время удовлетворенность граждан получением е-услуг выросла до 84% опрошенных (в 2023-м — 78,5%).
Среди наиболее популярных услуг:
- «Дія» (им воспользовались 42% респондентов);
- сервисы, касающиеся личного транспорта (15%);
- получение информации из реестров (13%);
- пенсионное обеспечение (10%);
- получение паспортов или других сервисов от Государственной миграционной службы (10%).
В среднем украинцы за 2024 год воспользовались 2,5 электронного сервиса.
Портрет пользователей
Наиболее активные пользователи государственных электронных услуг в Украине — мужчины младшего возраста, с более высоким уровнем образования и благосостояния, проживающие в крупных населенных пунктах. Эти данные за год не изменились.
Среди основных причин, почему украинцы не пользовались государственными е-услугами в течение года, назвали отсутствие потребности (67%), недостаточность навыков (44%), недоверие к электронным сервисам (26%), незнание, что услуга доступна онлайн (25%), и отсутствие устройства с подключением к Интернету (19%).
Список главных причин непользования е-услугами за год остался неизменным.
Уровень пользования интернетом в Украине
В 2024 году регулярно пользовались Интернетом 78% украинцев (80% в 2023-м).
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Еще 12% пользовались нерегулярно (два-три часа и меньше в неделю), в 2023-м — 11%. Не пользовались интернетом 10% респондентов (уровень не изменился за год).
Реже всего пользуются интернетом в Украине люди постарше: 48% делают это ежедневно, тогда как 31% вовсе не пользуется.
В то же время, показатель ежедневного пользования интернетом среди респондентов в возрасте до 30 лет составляет 94%.
Справка Finance.ua:
- 19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, которая обслуживает государственные реестры. Из-за кибератаки со стороны россии была временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. В общей сложности не работали более 60 госреестров;
- реестры Минюста полностью возобновили работу после кибератаки.
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