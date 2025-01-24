В «Дії» возобновили работу строительные онлайн-услуги: что уже доступно — Finance.ua

В «Дії» возобновили работу строительные онлайн-услуги: что уже доступно Сегодня 11:44 — Личные финансы

В «Дії» возобновили работу строительные онлайн-услуги: что уже доступно

Украинцы снова могут воспользоваться строительными услугами через портал «Дія». С 24 января, то есть через месяц после масштабной хакерской атаки на реестры Министерства юстиции, заработали 13 строительных онлайн-услуг.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

«Возобновили работу 13 строительных сервисов: от сообщения о строительстве до декларации о готовности объекта. Получайте документы и услуги в несколько кликов на портале Дія — актуально как для бизнеса, так и для украинцев, которые строят для себя», — заявил он.

Список доступных в «Дії» строительных услуг:

Уведомление о начале подготовительных работ;

Уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта;

Уведомление о начале строительных работ СС1;

Заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

Выдача строительного паспорта;

Декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1;

Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;

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Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;

Декларация о готовности к эксплуатации по решению суда;

Разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений уже выданного разрешения;

Аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;

Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;

Отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.

Федоров также напомнил, что строительные услуги максимально автоматизированы — большинство данных в заявлениях подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически. Это исключает человеческий фактор и эффективно противодействует коррупции.

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