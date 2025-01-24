В «Дії» возобновили работу строительные онлайн-услуги: что уже доступно — Finance.ua

В «Дії» возобновили работу строительные онлайн-услуги: что уже доступно
Украинцы снова могут воспользоваться строительными услугами через портал «Дія». С 24 января, то есть через месяц после масштабной хакерской атаки на реестры Министерства юстиции, заработали 13 строительных онлайн-услуг.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Возобновили работу 13 строительных сервисов: от сообщения о строительстве до декларации о готовности объекта. Получайте документы и услуги в несколько кликов на портале Дія — актуально как для бизнеса, так и для украинцев, которые строят для себя», — заявил он.
Список доступных в «Дії» строительных услуг:
- Уведомление о начале подготовительных работ;
- Уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта;
- Уведомление о начале строительных работ СС1;
- Заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
- Выдача строительного паспорта;
- Декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1;
- Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;
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- Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;
- Декларация о готовности к эксплуатации по решению суда;
- Разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений уже выданного разрешения;
- Аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;
- Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;
- Отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.
Федоров также напомнил, что строительные услуги максимально автоматизированы — большинство данных в заявлениях подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически. Это исключает человеческий фактор и эффективно противодействует коррупции.
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