Получение грантов на обучение в «Дія»: ответы на главные вопросы — Finance.ua

Получение грантов на обучение в «Дія»: ответы на главные вопросы Сегодня 19:06 — Личные финансы

Получение грантов на обучение в «Дія»: ответы на главные вопросы, Фото: freepik

В этом году студенты, впервые вступившие на платную форму обучения в высших учебных заведениях, получили возможность воспользоваться государственным грантом в размере 15 или 25 тысяч гривен. Этот грант компенсирует часть стоимости договора.

В Министерстве образования и науки ответили на самые распространенные вопросы реализации этой государственной программы.

Можно ли получить грант на обучение, если раньше учился в университете

Получить государственный грант на обучение могут те получатели образования, которые поступили в университеты впервые.

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«Предварительное получение профессионального высшего образования не препятствует получению гранта», — утверждают в ведомстве.

Проверить историю своего обучения можно по ссылке

Можно ли получить грант на обучение, если параллельно учитесь на бюджете по другой специальности

В случае, если студент уже зачислен на обучение по государственному или региональному заказу в то же или другое учебное заведение, он не сможет получить грант.

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Отмечается, если вас отчислят с обучения по государственному или региональному заказу в том же или другом заведении высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического образования), то после внесения записи в карточку получателя в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) (если это будет сделано до 31 октября), получите предложение о предоставлении государственного гранта.

Что делать, если получили уведомление о гранте, но в перечне документов его нет

Для этого необходимо обновить приложение «Дія» до последней версии. Тогда грант должен появиться в списке документов.

Что делать, если уже заплатил за обучение

Заведение должно учесть средства гранта для последующих платежей или вернуть оставшиеся.

В МОН утверждают, что в таком случае заведение высшего образования должно учесть поступления по гранту для будущих платежей для студента. Денежные средства зачисляются на первый год, а грант переходит на контрактный счет в следующем году.

Кроме того, в МОН утверждают, что учебное заведение должно вернуть чрезмерно уплаченные средства.

«Гранты не возвращаются. Если студент заплатил больше суммы контракта (с учетом гранта), то чрезмерно заплаченные средства могут вернуть студенту», — рассказал в комментарии для «УП. Жизнь» заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Можно ли получить грант на обучение с результатами НМТ более 170 баллов

С такими баллами можно получить грант на обучение. Более того, есть перечень специальностей, для которых иметь не менее 170 баллов по двум предметам нужно обязательно. Это:

журналистика,

управление и администрирование,

право,

сфера обслуживания,

международные отношения,

менеджмент социокультурной деятельности,

экономика,

филология (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы и фольклористики),

публичное управление и администрирование,

стоматология.

Напомним, через приложение «Дія» около 17 тысяч поступающих уже получили гранты на обучение в высших учебных заведениях.

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