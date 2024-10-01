Как получить ваучер на обучение: сумма и где обучаться (31 новая профессия) — Finance.ua

Как получить ваучер на обучение: сумма и где обучаться (31 новая профессия) Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как получить ваучер на обучение: сумма и где обучаться (31 новая профессия)

Украинцы могут получить ваучер на обучение еще по 16 профессиям и 15 специальностям, которые сейчас востребованы на рынке труда.

Минэкономики обновило список профессий и специальностей для обучения, по которым может быть выдан ваучер, отныне в нем 95 профессий и 60 специальностей.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Около 60% предпринимателей сталкиваются сегодня с проблемой нехватки квалифицированных кадров. При этом довольно много украинцев не могут найти работу, поскольку их профессиональный уровень или навыки не отвечают потребностям работодателей. Поэтому мы предоставляем возможность людям взять ваучер на обучение и за государственные средства овладеть новой профессией, востребованной на рынке труда, или повысить свою квалификацию», отметила Татьяна Бережная.

В Перечень включены профессии, необходимые для восстановления инфраструктурных объектов, жилищного фонда и объектов энергетики: мастер по монтажу и обслуживанию систем восстановительной энергетики, слесарь-электромонтажник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика), машинист крана (крановщик), слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров, моторист цементирующего агрегата, огнеупорщик.

Среди специальностей — возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика, отраслевое машиностроение, электронные коммуникации и радиотехника, материаловедение, металлургия и т. д.

С обновленным Перечнем профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер, можно ознакомиться по ссылке

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Сферы

В общей сложности ваучер можно использовать для обучения по 155 профессиям и специальностям в сферах ІТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания.

Как выбрать

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно.

Где обучаться

Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую ​​образовательную деятельность.

Ваучер дает человеку право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей.

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Сумма ваучера

На сегодня сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения выше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Кто может получить

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, у которых есть профессионально-техническое или высшее образование, которые не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);

ветераны, участники боевых действий при условии обращения в течение трех лет со дня увольнения;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;

лица с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

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Чтобы получить ваучер на обучение, необходимо:

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные — паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т. п. ).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об учебе с учебным заведением.

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