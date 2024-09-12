Удаленная работа: 10 актуальных предложений на рынке труда — Finance.ua

Удаленная работа: 10 актуальных предложений на рынке труда Сегодня 09:02 — Личные финансы

Удаленная работа: 10 актуальных предложений на рынке труда

Удаленная работа — очень удобный формат, который имеет много преимуществ. Он позволяет гибко управлять своим временем, снижает затраты на транспорт и позволяет работать в комфортной среде. Также растет производительность, ведь можно лучше балансировать между работой и личной жизнью.

Специалисты robota.ua подготовили подборку удаленных вакансий сентября для представителей разных профессий.

Рекрутер/рекрутер в «Укрэнерго»

📍 Гибридный формат работы/удаленно

Национальная энергетическая компания ищет работника, отвечающего за осуществление полного цикла рекрутинга, включая поиск, отбор, собеседования и наем новых сотрудников. Предпочтение отдается кандидатам с высшим образованием в области психологии, HR или смежных специальностей; опытом работы на аналогичной должности — от 2 лет; глубокими знаниями методик и инструментов подбора персонала; знанием современных инструментов поиска и привлечения персонала; умением эффективно проводить собеседования и оценивать кандидатов.

Компания при отборе кандидатов отдает предпочтение ветеранам и ветеранкам.

Финансовый директор группы компаний в «Бьюти хаб»

📍 Гибридный формат работы/удаленно

Компания, занимающаяся дистрибуцией и разработкой декоративной косметики, приглашает на работу. Конкурс на вакансию открыт до 15 октября 2024 года.

Ищут специалиста с высшим профильным образованием, желательно — с дополнительными профессиональными сертификатами международных организаций и программ; опытом работы на релевантной позиции — от 5 лет; опытом управления командой не менее 5 человек; опытом составления финансовой модели компании с нуля (BS, PL, CF); знанием английского на уровне Upper-Intermediate; опытом работы в системе BAS КУП.

Инженер-проектировщик (критическая инфраструктура) в ГК «Аскания»

📍 Возможность частичного выполнения поставленных задач в удаленном формате

Поставщик электроэнергии и природного газа «Аскания Энерджи», входящий в состав ГК «Аскания», приглашает к сотрудничеству инженера-проектировщика по накопителям электроэнергии.

Основные обязанности в должности: разработка проектной документации по установке, подключению и управлению систем накопления электроэнергии и солнечных электрических станций; подбор оборудования в соответствии с требованиями и задачами клиента; согласование проектной документации в соответствии с действующим законодательством; проведение «авторского» надзора при установке и настройке систем.

Специалист по обучению персонала в Uniqa

📍 Возможность работать дистанционно минимум 50% рабочего времени

Страховая компания объявляет конкурс на должность.

Среди обязанностей: проведение тренингов и обучающих мероприятий по формированию и усовершенствованию коммуникативных компетенций для новых и имеющихся сотрудников компании; разработка, усовершенствование и внедрение учебных программ и материалов в соответствии с потребностями компании; проведение оценки потребностей в обучении и разработка планов обучения для сотрудников; использование различных методов обучения, включая вебинары и другие формы дистанционного обучения; оценка эффективности обучающих мероприятий и внесение соответствующих корректив.

Middle PPC-специалист в Promodo

📍 Возможность работать удаленно или в одном из открытых офисов компании (Киев, Львов)

Агентство диджитал-маркетинга в Украине приглашает в команду. Для работодателя важны: опыт работы с Google Ads и Facebook Ads в разных нишах проектов лидгена или e-commerce — от 2 лет; знание Google Analytics и опыт работы с GTM. Преимуществом будет: опыт работы с LinkedIn, Bing, Pinterest, Amazon; английский на уровне Intermediate или выше.

Специалист отдела отчетности и контроля департамента финансового мониторинга в NovaPay

📍 Гибридный формат работы/удаленно

Финансовая компания «НоваПей» (ГК NOVA) объявляет конкурс на вакансию. Основные задачи будущего работника: работа с базой данных клиентов; свод данных в Excel; проверка информации по идентификации и верификации клиента; обработка обращений от сотрудников отделений; подтверждение проведения денежного перевода.

Специалист по продажам (B2B) в Maudau

📍 Удаленно

Украинская технологическая компания приглашает на работу. Задачи будущего работника: выполнение плана продаж; построение партнерских взаимоотношений с имеющейся базой оптовых гостей; развитие по количественным и качественным показателям персонального портфеля оптовых гостей; проведение кросс-продаж и получение рекомендаций; сопровождение полного цикла продаж; качественное обслуживание и поддержка гостя; предоставление отчетности о проделанной работе.

Education Project Manager в Laba Group

📍 Удаленно

Ищут специалиста, который будет выполнять следующие задачи: улучшать курсы и разрабатывать новые; искать темы, необходимые рынку, и лекторов-экспертов в своих сферах; управлять продвижением продукта на всех этапах разработки и запуска рекламной кампании; анализировать результаты маркетинга и продаж; отвечать за финансовые показатели продукта и напрямую влиять на бизнес.

Creative writer в Legit (Genesis)

📍 Удаленно

Медиакомпания в составе группы бизнесов Genesis ищет Creative writer на юмористический YouTube-канал для молодежной американской аудитории. Среди задач: написание юмористических сценариев о жизни; поиск новых тем и подходов к видео.

На что обращает внимание работодатель: опыт написания смешных сценариев, блог-постов или креативов; понимание трендов и мемов Gen Z; уровень английского — Upper-Intermediate+.

Врач-координатор на полную и частичную занятость в Uniqa

📍 Удаленно

Страховая компания приглашает в свою команду. Что входит в обязанности врача-координатора: прием телефонных обращений от застрахованных лиц по медицинскому страхованию; фиксирование обращений в учетной системе компании; проведение первичной медицинской экспертизы для направления записи в ЛПУ.

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