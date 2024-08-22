Работа в HR-индустрии: самые интересные вакансии августа — Finance.ua
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Работа в HR-индустрии: самые интересные вакансии августа

Личные финансы
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Работа в HR-индустрии: самые интересные вакансии августа
Работа в HR-индустрии: самые интересные вакансии августа
Ведущие украинские и международные компании предлагают интересные вакансии для представителей разных профессий в сфере HR. Подборку таких вакансий публикует robota.ua. Откликайтесь, если ищете работу по этому направлению.

Руководитель отдела рекрутинга и адаптации в Comfy

📍 Днепр
Мультиканальный ритейлер бытовой техники и электроники приглашает в команду специалиста с 4+ лет опыта работы и 1+ лет опыта на руководящей должности в сфере HR; опытом разработки и внедрения стратегии найма и адаптации; знанием лучших HR-практик; отличными коммуникативными и межличностными навыками; умением управлять командой и делегировать задачи, проводить анализ рынка труда и оценивать кандидатов.

HR Business Partner в robota.ua

📍 Киев
Онлайн-платформа по поиску работы объявляет конкурс на вакансию. Будущему специалисту гарантируют: конкурентную заработную плату; официальное трудоустройство, 24 дня ежегодного отпуска и оплачиваемые больничные; медицинское страхование; посещение профильных мероприятий и обучение; отсутствие необходимости оформлять официальный больничный лист на первые три дня болезни; заботу о ментальном здоровье; корпоративы и тимбилдинг.

Менеджер по персоналу в «Метинвест»

📍 Кривой Рог
Международная горно-металлургическая группа компаний ищет менеджера по персоналу на предприятие Группы — ЧАО «ЦГОК».
Необходимо обеспечивать подбор персонала на открытые вакансии компании (преимущественно рабочие специальности); проводить собеседования с кандидатами; готовить описание вакансий и производить их публикацию на job-сайтах; вести базу данных кандидатов в системе Dynamics 365; участвовать в проектах по привлечению персонала и развитию бренда работодателя; формировать внутренний и внешний резерв кандидатов; проводить exit-интервью (собеседования или анкетирование) с целью получения обратной связи от работников о причинах увольнения.
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HR-администратор в BAT Ukraine

📍 Киев
Ведущая международная табачная компания объявляет конкурс на вакансию. Функциональные обязанности будущего работника: ведение кадрового делопроизводства; формирование личных дел; ведение табелей учета рабочего времени; подготовка внутренней и госотчетности; подготовка документов по требованию работников; сотрудничество с государственными и другими организациями.

Менеджер по подбору персонала в «Пузата Хата»

📍 Киев
Сеть ресторанов предлагает присоединиться к команде. Среди основных задач: поиск и подбор линейного персонала в рестораны сети; телефонные интервью и собеседования с кандидатами; проведение welcome-презентаций; координация процедуры адаптации вновь принятых работников; участие в аттестации и развитии работников на должности кадрового резерва; участие в других проектах HR-департамента.

HR People Partner в Backstage

📍 Киев
Сеть салонов красоты в поисках специалиста. Обязанности в должности: имплементация и сопровождение процессов onboarding и offboarding с сотрудниками сети; разработка индивидуальных планов развития, карт должностей, HR-процедур и политик компании; проведение опросов, фокус-групп, HR-исследований с последующим анализом и предоставлением рекомендаций; проведение поиска, отбора и найма кандидатов для вакансий разных уровней и направлений; разработка календаря обучений и контроль их посещения.

Рекрутер в Sport Life

📍 Киев
Работодатель ищет специалиста с высшим образованием; опытом работы (от 6 месяцев в аналогичной должности); умением эффективно находить кандидатов, проводить кандидатов по всем этапам собеседований; знанием действующих законов Украины о найме персонала; навыками использования ERP, заполнения Excel, таблиц и форм; умением работать с job-сайтами.

HR-менеджер в «Кибернетики»

📍 Киев
Сеть магазинов современных технологий продаж мобильной и цифровой техники ищет специалиста, который будет привлекать и подбирать новых талантов на офисные вакансии; организовывать адаптацию новых сотрудников и контролировать их обучение; организовывать и проводить корпоративные мероприятия в офисе по поддержке корпоративной культуры; участвовать в разных проектах HR-отдела.
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IT-рекрутер в 1+1 media

📍 Киев
На должность рассматриваются кандидаты с высшим образованием (управление персоналом, психология, менеджмент); опытом работы в аналогичной должности в крупной системной компании; владеющие техниками подбора персонала разного уровня сложности (ІТ и Non-IT) и навыками проведения собеседований; обладают высоким уровнем ответственности и самоорганизации.

HR People Partner в Мегого

📍 Киев
Международный медиасервис анонсирует будущим сотрудникам: бесплатные уроки английского языка; занятия по плаванию; уроки по настольному теннису; корпоративного психолога; корпоративы; для сотрудников компании действуют скидки от брендов-партнеров.

Специалист по кадровому учету в МХП

📍 Степанцы (Черкасская область)
Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий приглашает к сотрудничеству. Будущему работнику нужно будет отвечать за экспертизу первичных документов при трудоустройстве, переводе, увольнении; сопровождать этапы бронирования работников по критическим должностям; отвечать за ведение личных дел, трудовых книжек работников; отвечать за ведение военного учета военнообязанных и призывников и т. д.
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Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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