«єРобота»: Сколько средств инвестировало государство через гранты в развитие предпринимательства — Finance.ua

«єРобота»: Сколько средств инвестировало государство через гранты в развитие предпринимательства Сегодня 07:12 — Кредит&Депозит

«єРобота»: Сколько средств инвестировало государство через гранты в развитие предпринимательства

От запуска проекта єРобота в июле 2022 года государство направило 10 млрд грн на поддержку малого и среднего бизнеса через грантовые программы.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Сколько предпринимателей получили гранты

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, 21 тысяча предпринимателей воспользовались грантовыми программами «єРобота», которые запустили более двух лет назад для поддержки и стимулирования развития малого и среднего бизнеса.

По ее словам, более 4 млрд грн инвестированных государством средств получатели грантов уже вернули в бюджет в виде уплаченных налогов и сборов.

Благодаря программе удалось создать около 60 тысяч рабочих мест во всех регионах Украины.

От запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года по программе выдано:

по программе «Власна справа» — выдано 19 000 микрогрантов на 4,5 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий — 779 грантов на 3,9 млрд. грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства — 240 грантов на 1,1 млрд. грн;

ветеранам и членам их семей — 1036 грантов на 481 млн. грн.



Напомним, подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом.

Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

Грантовые средства возвращаются государству в виде уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

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