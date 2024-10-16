Ваучеры на обучение: кто еще сможет получить — Finance.ua

Ваучеры на обучение: кто еще сможет получить Сегодня 15:13 — Личные финансы

Ваучеры на обучение: кто еще сможет получить

Одобрен законопроект о расширении категорий граждан, которые могут получить ваучеры на переподготовку.

Об этом сообщили в Минэкономики

Кого касается

Изменения касаются участников боевых действий, ВПЛ, лиц с инвалидностью и граждан старше 35 лет.

«Больше граждан смогут получить ваучеры на переподготовку и повышение квалификаций», — сообщили в министерстве.

Кто сможет получить ваучеры на обучение:

участники боевых действий, независимо от дня увольнения с военной службы;

внутренне перемещенные лица (без требования об отсутствии соответствующей работы);

лица с инвалидностью (без требования об отсутствии соответствующей работы);

граждане старше 35 лет, имеющие страховой стаж не менее 10 лет. В настоящее время действует ограничение на получение ваучеров для людей старше 45 лет со страховым стажем менее 15 лет.

Безработные, проходящие профессиональное обучение, смогут получать материальную помощь на период такого обучения.

Размер

«Размер и порядок пособия должен определить Кабмин. Они также смогут присвоить/подтвердить профессиональные квалификации в аккредитованных квалификационных центрах с компенсацией расходов на проживание и проезд», — сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Напомним, с начала этого года ваучерами на обучение воспользовались уже более 20 тысяч граждан на общую сумму более 220 млн грн.

На кого спрос

Наибольший спрос мы наблюдаем на обучение по таким профессиям: повар, водитель, медицина.

Справка Finance.ua:

Украинцы могут получить ваучер на обучение еще по 16 профессиям и 15 специальностям, которые сейчас востребованы на рынке труда.

Минэкономики обновило список профессий и специальностей для обучения, по которым может быть выдан ваучер, отныне в нем 95 профессий и 60 специальностей.

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