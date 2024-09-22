Скільки абітурієнтів отримали грант на навчання через «Дію» — Finance.ua
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Скільки абітурієнтів отримали грант на навчання через «Дію»

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Скільки абітурієнтів отримали грант на навчання через «Дію»
Скільки абітурієнтів отримали грант на навчання через «Дію», Фото: freepik
Через застосунок «Дія» близько 17 тисяч вступників вже отримали гранти на навчання у вищих навчальних закладах.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері телемарафону «Єдині новини».
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Він зазначив, що найголовніша задача на сьогодні — трансформувати систему освіту, щоб діти знаходили себе і займалися тим, чим вони хочуть займатися.
За його словами, грантовий підхід може допомогти розв’язати цю задачу.
«Тому в цьому році приблизно 17 тисяч абітурієнтів отримали грант на навчання. Це експеримент, такий проєкт запроваджується вперше. Сподіваюсь, що в наступному році вже всі абітурієнти зможуть отримати цей навчальний грант», — сказав він.
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Федоров додав, що всі вступники, які подавалися на грант, вже поінформовані про його отримання.
Він нагадав, що його розмір залежить від балу, на який абітурієнт склав іспит. Також на суму впливає спеціальність.
Зокрема для тих, хто склав НМТ на 150 балів, грант становитиме 15 000+ грн, на 170 балів — 25 000+ грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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