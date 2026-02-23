0 800 307 555
ру
Польша сделала заявление о финансировании работы терминалов Starlink в Украине

С начала вторжения польская сторона передала Украине более 29 тысяч терминалов
Польша и продолжит финансировать работу терминалов Starlink в Украине. С начала вторжения польская сторона передала Украине более 29 тысяч терминалов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
По данным ведомства, с начала полномасштабной войны Польша передала Украине более 29 000 терминалов Starlink и продолжает обеспечивать финансирование их работы.
«Во время полномасштабной войны терминалы Starlink позволяют больницам, школам, объектам критической инфраструктуры и прифронтовым регионам оставаться на связи даже во время самых тяжелых блэкаутов», — говорится в сообщении.
В министерстве цифровой трансформации отметили, что Польша остается одним из ключевых партнеров Украины в сфере цифровой устойчивости.
Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что у Украины имеется альтернатива системе спутникового интернета Starlink на случай, если система будет отключена для украинских военных.
Кроме того, Украина совместно с компанией Starlink работает над введением системы, которая позволит использовать на территории страны исключительно авторизованные терминалы спутниковой связи. Кабмин принял постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового Starlink.
Физические лица могут верифицировать Starlink в ЦПАУ, отделениях Укрпочты и Новой почты. Процедура верификации относится исключительно к физическим и юридическим пользователям. Для сил обороны уже действует отдельный защищенный алгоритм.
В 2025 году Министерство цифровизации Польши отмечало, что страна потратила около 323 миллионов злотых на приобретение и обслуживание Starlink для Украины. «Эти деньги были выделены на приобретение 24 560 терминалов… и на ежемесячную абонентскую плату за услуги», — уточнили в министерстве.
По материалам:
Finance.ua
StarlinkПольша
