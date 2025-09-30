0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша продолжит финансировать работу Starlink в Украине

33
Польша продолжит финансировать работу Starlink в Украине
Польша продолжит финансировать работу Starlink в Украине
Президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонентской платы для терминалов Starlink в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Польша — наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 29 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Благодарен коллегам за это решение и непоколебимую поддержку», — отметил первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Читайте также
Он отметил, что Starlink — критически важная технология для нашей страны, ведь из-за обстрелов и разрушений базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна.
В целом Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink от международных партнеров и доноров. Больше всего — 29 500 устройств — передала Польша.
Напомним, ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявлял, что никогда не отключит терминалы спутниковой связи Starlink для Украины. «Чтобы быть четко понятным: Независимо от того, насколько я не соглашаюсь с политикой по Украине, Starlink никогда не выключит свои терминалы», — сообщал Маск.
Читайте также
Рустем Умеров ранее заявлял, что у Украины есть альтернатива системе спутникового интернета Starlink на случай, если система будет отключена для украинских военных.
Берлин платит за доступ Украины к спутниковой интернет-сети, эксплуатируемой французской компанией Eutelsat. Европа ищет альтернативу проекту Starlink Илона Маска.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems