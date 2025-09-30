Польша продолжит финансировать работу Starlink в Украине
Президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонентской платы для терминалов Starlink в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Польша — наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 29 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Благодарен коллегам за это решение и непоколебимую поддержку», — отметил первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он отметил, что Starlink — критически важная технология для нашей страны, ведь из-за обстрелов и разрушений базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна.
В целом Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink от международных партнеров и доноров. Больше всего — 29 500 устройств — передала Польша.
Напомним, ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявлял, что никогда не отключит терминалы спутниковой связи Starlink для Украины. «Чтобы быть четко понятным: Независимо от того, насколько я не соглашаюсь с политикой по Украине, Starlink никогда не выключит свои терминалы», — сообщал Маск.
Рустем Умеров ранее заявлял, что у Украины есть альтернатива системе спутникового интернета Starlink на случай, если система будет отключена для украинских военных.
Берлин платит за доступ Украины к спутниковой интернет-сети, эксплуатируемой французской компанией Eutelsat. Европа ищет альтернативу проекту Starlink Илона Маска.
