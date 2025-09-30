Польша продолжит финансировать работу Starlink в Украине Сегодня 11:15

Польша продолжит финансировать работу Starlink в Украине

Президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонентской платы для терминалов Starlink в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Польша — наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 29 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Благодарен коллегам за это решение и непоколебимую поддержку», — отметил первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что Starlink — критически важная технология для нашей страны, ведь из-за обстрелов и разрушений базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна.

В целом Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink от международных партнеров и доноров. Больше всего — 29 500 устройств — передала Польша.

Напомним, ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявлял , что никогда не отключит терминалы спутниковой связи Starlink для Украины. «Чтобы быть четко понятным: Независимо от того, насколько я не соглашаюсь с политикой по Украине, Starlink никогда не выключит свои терминалы», — сообщал Маск.

Рустем Умеров ранее заявлял , что у Украины есть альтернатива системе спутникового интернета Starlink на случай, если система будет отключена для украинских военных.

Берлин платит за доступ Украины к спутниковой интернет-сети, эксплуатируемой французской компанией Eutelsat. Европа ищет альтернативу проекту Starlink Илона Маска.

