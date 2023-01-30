Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие — Finance.ua

Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие

Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского Союза через несколько лет, но для этого нужна победа в войне.

Об этом в воскресенье в эфире TVP Info рассказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

Яблонского спросили, каким сигналом должен стать саммит Украина-ЕС в Киеве 3 февраля. В ответ дипломат подчеркнул, что это очень важное событие, ведь «корень российской агрессии — желание заблокировать интеграцию Украины с Европой».

Читайте также Вступление в Евросоюз: как Украина выполняет рекомендации

«Саммит Украина-ЕС показывает, что этот открытый путь к членству, достигнутый также благодаря польской инициативе, является чем-то реальным. Это не просто лозунги, пустые лозунги, а настоящая воля к сотрудничеству. Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского Союза. Это реально, если только мы позволим Украине выиграть эту войну», — подчеркнул он.

Замглавы МИД Польши подчеркнул, что украинская нация ясно показывает, как она хочет развиваться.

«Она говорит: мы хотим быть более близкими к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим принадлежать к НАТО», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет;

ранее Еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС;



народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе также заявляла, что в 2024 году Украина все еще не будет готова стать страной-членом Европейского Союза. В большинстве государств период между кандидатством и членством в блоке составлял в среднем 7 лет, поэтому Украине тоже следует рассчитывать на такой промежуток времени.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.