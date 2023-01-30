Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие — Finance.ua
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Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие

Казна и Политика
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Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие
Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие
Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского Союза через несколько лет, но для этого нужна победа в войне.
Об этом в воскресенье в эфире TVP Info рассказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.
Яблонского спросили, каким сигналом должен стать саммит Украина-ЕС в Киеве 3 февраля. В ответ дипломат подчеркнул, что это очень важное событие, ведь «корень российской агрессии — желание заблокировать интеграцию Украины с Европой».
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«Саммит Украина-ЕС показывает, что этот открытый путь к членству, достигнутый также благодаря польской инициативе, является чем-то реальным. Это не просто лозунги, пустые лозунги, а настоящая воля к сотрудничеству. Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского Союза. Это реально, если только мы позволим Украине выиграть эту войну», — подчеркнул он.
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Замглавы МИД Польши подчеркнул, что украинская нация ясно показывает, как она хочет развиваться.
«Она говорит: мы хотим быть более близкими к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим принадлежать к НАТО», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет;
  • ранее Еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС;
  • народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе также заявляла, что в 2024 году Украина все еще не будет готова стать страной-членом Европейского Союза. В большинстве государств период между кандидатством и членством в блоке составлял в среднем 7 лет, поэтому Украине тоже следует рассчитывать на такой промежуток времени.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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