Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие — Finance.ua

Польша хочет вступления Украины в ЕС «через несколько лет», но есть условие
Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского Союза через несколько лет, но для этого нужна победа в войне.
Об этом в воскресенье в эфире TVP Info рассказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.
Яблонского спросили, каким сигналом должен стать саммит Украина-ЕС в Киеве 3 февраля. В ответ дипломат подчеркнул, что это очень важное событие, ведь «корень российской агрессии — желание заблокировать интеграцию Украины с Европой».
«Саммит Украина-ЕС показывает, что этот открытый путь к членству, достигнутый также благодаря польской инициативе, является чем-то реальным. Это не просто лозунги, пустые лозунги, а настоящая воля к сотрудничеству. Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского Союза. Это реально, если только мы позволим Украине выиграть эту войну», — подчеркнул он.
Замглавы МИД Польши подчеркнул, что украинская нация ясно показывает, как она хочет развиваться.
«Она говорит: мы хотим быть более близкими к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим принадлежать к НАТО», — подчеркнул он.
Справка Finance.ua:
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет;
- ранее Еврокомиссар исключил ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС;
- народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе также заявляла, что в 2024 году Украина все еще не будет готова стать страной-членом Европейского Союза. В большинстве государств период между кандидатством и членством в блоке составлял в среднем 7 лет, поэтому Украине тоже следует рассчитывать на такой промежуток времени.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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