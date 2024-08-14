Подборка интересных удаленных вакансий — Finance.ua
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Подборка интересных удаленных вакансий

Личные финансы
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Подборка интересных удаленных вакансий
Подборка интересных удаленных вакансий
Если вы решили в конце лета сбавить темп, поехать в другой город, страну или на дачу, но без работы не можете, удаленная работа именно для вас.
Авторы сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных вакансий августа, в которых работодатели ищут специалистов для удаленной работы или предлагают поработать в гибридном формате.

Специалист группы поддержки управления изменениями в Kostal Ukraine

Компания, проектирующая и производящая технологически совершенные электронные и мехатронные изделия для автомобильной промышленности, приглашает на работу специалиста.
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Обязанности в должности: обработка запросов по стандартам, проверка, предоставление, обновление и покупка стандартов; процессирование документации в CDB; ведение основных данных материалов; создание материалов и их характеристик в SAP и CDB; ввод нового материала в производственный цикл; создание и обновление номеров оборудования в системе SAP; установка классификации оборудования в SAP.

QA Team Lead в «Фора»

К сотрудничеству приглашают специалиста с высшим образованием в области информационных технологий, компьютерных наук или смежных направлений; опытом работы в аналогичной должности — от 3-х лет; знанием методологий разработки и тестирования ПО и навыками управления процессами; знанием принципов строения, стилизации и механики веб-страницы; опытом работы с системами контроля версий и системами легирования ELK Stack; опытом работы с автоматизацией тестирования (Playwright, Selenium, Appium, xUnit и т. п.); знанием основ программирования.

PPC Специалист в Poklyk

Продуктовая компания ищет PPC-менеджера по growth hacking майндсету, который возьмет на себя разработку, воплощение и оптимизацию рекламных кампаний.
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Работодатель ожидает от кандидата глубоких навыков работы с инструментами performance marketing. Основная задача — привлечение новых пользователей продукта с помощью своих инструментов с ответственным подходом к ROI и CAC.

Менеджер по продажам в издательство «Утро»

Издательство ищет высококвалифицированного менеджера по сбыту, который поможет обеспечить продажу продукции на рынке стран Европы через платформу Amazon.
Пожелания к соискателям: опыт работы на аналогичной должности в сфере детских товаров; опыт работы на платформе Amazon; умение работать в команде и эффективно сотрудничать с другими отделами; аналитические и организационные навыки; отличные коммуникативные способности и умение создавать эффективные презентации.

Специалист по распознаванию и форматированию документов в «Профперевод»

Переводческая компания в поиске ответственного, внимательного к деталям специалиста, который хорошо работает с текстовыми редакторами (распознавание и форматирование текста), а также имеет соответствующий опыт работы.
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Обязанности будущего специалиста: распознавание текста в FineReader; корректировка текста согласно оригиналу; восстановление текста в Word; форматирование текста в Word перед отправкой его клиенту.

Бренд-менеджер/Менеджер по маркетинговым коммуникациям в «Датагруп Volia»

Пожелания будущему работнику: опыт работы с бренд-буком и другими маркетинговыми инструментами; умение генерировать креативные идеи; аналитические и исследовательские навыки; умение работать с данными и делать выводы; знание SEO и PPC-маркетинга; опыт работы с SMM и email-маркетингом; умение организовывать и контролировать работу.
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Аналитик продаж в «Перша Приватна Броварня»

Компания, специализирующаяся на производстве и реализации напитков натурального брожения (пива и кваса), приглашает в свою команду.
Портрет идеального кандидата: высшее образование (экономическое, техническое); уверенный пользователь ПК, Microsoft Excel (знание функций, Power Pivot, Power Query), Power BI (желательно); английский язык — желательно.

Ассистент руководителя в Starlight Media

Медиагруппа ищет работника, в обязанности которого входит: административная поддержка руководителей; планирование рабочего времени руководителей; ведение и корректировка рабочего календаря; организация внешних и внутренних встреч, телефонных переговоров, собеседований; обеспечение технической деятельности руководителей: заказ транспорта, копирование, печать, сканирование документов; организация поездок и командировок: бронирование гостиниц, организация трансфера, программы поездок и т. д.
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Администратор CRM (Terrasoft Creatio) в ДТЭК

На работу приглашаются специалисты с высшим образованием; опытом работы от 2-х лет в ІТ; опытом обслуживания сервисов по перечню в должности; опытом работы с ПО CRM Terrasoft Creatio (будет преимуществом); знанием и пониманием архитектуры информационных систем, клиент-серверных технологий; опытом настройки серверов программы (IIS, Apache Tomcat, nginx); опытом развертывания и настройки баз данных (MS SQL/Azure SQL, PostgreSQL, Redis); опытом работы с CI/CD (будет преимуществом).

Редактор-переводчик в Cheil Ukraine

Рекламное агентство ищет специалиста, который будет: вычитывать и проверять на корректность и соответствие брендбуку слоганы, сториборды, механики, рич-контенты, презентации и другие рекламные тексты; осуществлять проверку текстов перед публикацией или печатью; просматривать готовые рекламные ролики, вносить правки и проводить финальную вычитку; создавать лигалы, слоганы, правила и другие рекламные тексты; консультировать по украинскому правописанию и грамматике; участвовать в разработке креативных идей для проектов (по желанию).
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Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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