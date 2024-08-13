Как изменились заработная плата и трудоустроенность украинцев с начала войны — результаты исследования Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как изменились заработная плата и трудоустроенность украинцев с начала войны — результаты исследования

В Украине растет уровень трудоустроенности. Растут и доходы украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research.

«Факты увеличения уровня трудоустроенности и доходов могут оказывать положительное влияние на решение обратной миграции украинцев за рубежом. Ведь наличие работы — один из ключевых факторов возвращения. Более того, видим среди результатов и рост намерений оставаться в Украине в случае обострения ситуации — подавляющее большинство (62%) опрошенных украинцев не планируют никуда перемещаться при таких обстоятельствах. И это важный сигнал, что улучшение экономических факторов может влиять на ситуацию даже при условии, что риски безопасности остаются», — утверждает Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research.

Трудоустройство

Отмечается, что все больше опрошенных украинцев имеют работу и работают полный или частичный рабочий день (69% опрошенных декларируют это сейчас, против 62% в декабре 2023 года). Для сравнения: самая низкая трудоустроенность была в марте 2022 года на уровне 24% респондентов, и с тех пор последовательно увеличивается.

График: gradus. app

Доходы

По сравнению с довоенным временем заработная плата украинцев увеличилась — отмечает существенно больше респондентов (56%), чем в предыдущих волнах исследования. К примеру, в декабре 2023 года увеличение дохода отмечали лишь 15% опрошенных украинцев.

График: gradus. app

Доверие к ВСУ

Несмотря на усталость и неопределенную продолжительность войны, доверие к ВСУ остается высоким. В целом, с начала полномасштабной войны этот показатель не изменился существенно и сейчас находится на уровне 59%, тогда как в 2022 году составлял 63%.

⁠Военная помощь стран Запада и мощь Вооруженных Сил Украины — два ключевых залога победы Украины в войне с россией выделяют опрошенные граждане (61% и 58% соответственно).

В то же время респонденты меньше верят в сплоченность общества как залог победы. Если сравнивать с данными исследования первых дней полномасштабного вторжения, наблюдается значительное падение веры в действенность усиления санкций, наложенных другими странами в рф, а также в деморализацию российской армии как фактора нашей победы.

Справка Finance.ua:

по данным Work.ua, в июле средняя зарплата на рынке труда составляет 21 000 грн. Если же анализировать исключительно гражданские вакансии — 20 500 грн;

более половины молодежи вернулись на свое место жительства, которое вынуждены были покинуть после полномасштабного вторжения россии в Украину, но уменьшилось количество тех, кто видит обнадеживающим будущее Украины.



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