Какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда — Finance.ua

Какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда Сегодня 14:19 — Личные финансы

Какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда

Анализ данных на Едином портале вакансий показывает, что структура предложений работы в последнее время осталась практически неизменной.

О том, какие работники наиболее востребованы, УНН рассказали в Государственном центре занятости.

«Единый портал вакансий» содержит информацию о вакансиях из Государственной службы занятости и ведущих порталов по поиску работы. На конец июля на нем насчитывалось 249 тыс. вакансий.

«Структура вакансий в профессиональном разрезе в последнее время существенно не изменялась. Профессии, которые пользовались спросом до войны, актуальны и сегодня», — говорится в ответе на запрос издания.

Больше всего предложений работы на портале есть:

для работников сферы услуг: продавец (20 тыс. вакансий), повар (6 тыс.), бариста (2 тыс.), официант (2 тыс.), охранник (2 тыс.), парикмахер (1 тыс.);

для квалифицированных рабочих: водитель (12 тыс.), слесарь (6 тыс.), швея (2 тыс.), электрик (2 тыс.), механик (2 тыс.), автослесарь (1 тыс.), токарь (1 тыс.);

для профессионалов и специалистов: бухгалтер (7 тыс.), инженер (6 тыс.), врач (4 тыс.), медсестра (3 тыс.); фармацевт (3 тыс.), технолог (1 тыс.), воспитатель (1 тыс.), психолог (1 тыс.), учитель (2 тыс.), юрист (1 тыс.), экономист (1 тыс.);

для неквалифицированных рабочих: грузчик (4 тыс.), подсобный рабочий (2 тыс.), уборщик (2 тыс.), дворник (1 тыс.), укладчик (1 тыс.).

Отмечается, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучкой кадров по таким профессиям, как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий, грузчик.

«Кроме того, всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются почти во всех видах экономической деятельности, например, водитель, бухгалтер, юрист, экономист», — говорится в ответе.

Справка Finance.ua:

в условиях военного положения в Украине рынок труда претерпел важные изменения, которые повлияли на профессиональные выборы граждан, особенно среди женщин. В Государственной службе занятости рассказали, какие профессии, традиционно считавшиеся мужскими, чаще всего выбирают женщины;

сезонная работа в Украине охватывает много отраслей и актуальна для разных категорий населения, однако рынок труда в Украине претерпевает значительные изменения под влиянием мобилизации и эмиграции.

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УНН По материалам:

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