Наибольший дефицит кадров в агроотрасли: вакансии и зарплаты (исследование) — Finance.ua

Наибольший дефицит кадров в агроотрасли: вакансии и зарплаты (исследование) Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Наибольший дефицит кадров в агроотрасли: вакансии и зарплаты (исследование)

Всего 14% компаний отметили, что испытывают сильную нехватку людей в агрономической, инженерной и земельной службах. Эта цифра некритична, но, тем не менее, с дефицитом персонала среди отдельных подразделений и должностей столкнулось большинство опрошенных — 64%.

Об этом говорится в исследовании Agrohub.

Самыми дефицитными оказались такие рабочие специальности:

слесарь, токарь, сварщик, электрик — об этом сообщили 79% компаний.

Второе место занимают линейные агрономы — 64%.

Третье место занимают инженеры по ремонту и энергетике (по 57%), а также механики (50%).

Дефицит кадров по аналогичным специальностям наблюдается как в крупных компаниях (100+ тыс. га), так и в компаниях поменьше. Если в 2022 году крупные компании еще не сталкивались с кадровым голодом, так как у них была возможность перераспределить персонал между подразделениями и было больше ресурсов, чтобы удерживать его, то кадровый дефицит стал системной проблемой для агробизнеса любого размера.

Причины

Ключевой причиной сложности с закрытием вышеупомянутых вакансий является, очевидно, война и мобилизация, поскольку на этих позициях в основном работают мужчины.

В первом полугодии 2024 года среди сотрудников агрономической службы в среднем всего 7% женщин, а инженерной — 2%. Среди должностей земельной службы все наоборот — 76% должностей занимают женщины.

Зарплата

По состоянию на июнь 2024 года 71% компаний уже повысили заработную плату сотрудникам агрономической, инженерной и земельной служб. 21% опрошенных еще не определились по этому вопросу, а 7% планировали увеличить доход до конца текущего года.

Бизнесы увеличили заработную плату сотрудникам всех трех служб в среднем в пределах 10−15%.

Для сравнения, в 2023 году было 20−25%. Но при этом 15% этих компаний рассматривают вариант поднять доход второй раз в конце года.

Кроме того, компании более дифференцированно подходят к изменению заработной платы, рассматривая центральный офис и локальные активы по отдельности. Предпочтение отдается вторым, поскольку в приоритете сохранение персонала в производственных подразделениях, а центральные офисы обычно и так получают более высокие зарплаты.

Мотивация

Мотивационная часть дохода сотрудников в виде годового бонуса является нормальной практикой в агробизнесе, 62% компаний заявили, что имеют постоянную бонусную политику. 31% еще разрабатывает такую ​​политику и только 8% не планируют ее в этом году внедрять. 54% считают, что сотрудник имеет право на получение бонуса, если будет работать в компании не менее 6 месяцев.

70% опрошенных участников сообщили, что они уже приняли решение о выплате бонуса в 2024 году. Для расчета этих выплат большинство компаний базируются на количестве месячных доходов, но есть и участники, бонус сотрудников которых зависит от полученного финансового результата. Примечательно, что ключевым KPI, на основные которого выплачивается бонус, является финансовый показатель EBITDA. Имеются также рентабельность рабочего капитала, чистая прибыль.

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