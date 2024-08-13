Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция — Finance.ua

Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция Сегодня 14:03 — Личные финансы

Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция

В июле на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше показателей июня. Одновременно возросла и конкуренция, достигнув показателей марта 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.

Областями с самой высокой конкуренцией остаются Киевская, Винницкая, Львовская, Харьковская и Волынская. А вот где работодатели не могут рассчитывать на большое количество откликов, это Донетчина, Херсонщина и Закарпатье.

Инфографика: Work.ua

В наиболее конкурентных категориях произошли изменения. Из пятерки лидеров выпала категория «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», ее место занял маркетинг:

«СМИ, издательство, полиграфия»;

«IT, компьютеры, интернет»;

«Дизайн, творчество»;

«Культура, музыка, шоу-бизнес»;

«Маркетинг, реклама, PR».

Читайте также Вызовы и трудности фрилансеров в 2024 году

Высокая конкуренция в этих категориях держится среди прочего благодаря большому количеству удаленных должностей, на которые соискатели откликаются охотнее. Самыми желанными являются должности разработчиков, верстальщиков, веб-дизайнеров, direct-менеджеров, тестировщиков, графических дизайнеров, видеомонтажеров, иллюстраторов, копирайтеров, переводчиков английского.

Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В июле ими стали:

«Охрана, безопасность»;

«Рабочие специальности, производство»;

«Транспорт, автобизнес»;

«Строительство, архитектура»;

«Медицина, фармацевтика».

Справка Finance.ua:

Национальный банк прогнозирует, что реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году. Усиление конкуренции за работников, в том числе с зарубежными работодателями, и восстановление экономики будут способствовать росту зарплат в частном секторе;

предприятия испытывают нехватку рабочей силы, которая оказывает давление на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.