Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция — Finance.ua

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Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция

Личные финансы
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Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция
Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция
В июле на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше показателей июня. Одновременно возросла и конкуренция, достигнув показателей марта 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.
Областями с самой высокой конкуренцией остаются Киевская, Винницкая, Львовская, Харьковская и Волынская. А вот где работодатели не могут рассчитывать на большое количество откликов, это Донетчина, Херсонщина и Закарпатье.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
В наиболее конкурентных категориях произошли изменения. Из пятерки лидеров выпала категория «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», ее место занял маркетинг:
  • «СМИ, издательство, полиграфия»;
  • «IT, компьютеры, интернет»;
  • «Дизайн, творчество»;
  • «Культура, музыка, шоу-бизнес»;
  • «Маркетинг, реклама, PR».
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Высокая конкуренция в этих категориях держится среди прочего благодаря большому количеству удаленных должностей, на которые соискатели откликаются охотнее. Самыми желанными являются должности разработчиков, верстальщиков, веб-дизайнеров, direct-менеджеров, тестировщиков, графических дизайнеров, видеомонтажеров, иллюстраторов, копирайтеров, переводчиков английского.
Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В июле ими стали:
  • «Охрана, безопасность»;
  • «Рабочие специальности, производство»;
  • «Транспорт, автобизнес»;
  • «Строительство, архитектура»;
  • «Медицина, фармацевтика».

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк прогнозирует, что реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году. Усиление конкуренции за работников, в том числе с зарубежными работодателями, и восстановление экономики будут способствовать росту зарплат в частном секторе;
  • предприятия испытывают нехватку рабочей силы, которая оказывает давление на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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