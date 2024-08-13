Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция — Finance.ua

Восстановление рынка труда: в каких категориях самая большая конкуренция
В июле на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше показателей июня. Одновременно возросла и конкуренция, достигнув показателей марта 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.
Областями с самой высокой конкуренцией остаются Киевская, Винницкая, Львовская, Харьковская и Волынская. А вот где работодатели не могут рассчитывать на большое количество откликов, это Донетчина, Херсонщина и Закарпатье.
В наиболее конкурентных категориях произошли изменения. Из пятерки лидеров выпала категория «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», ее место занял маркетинг:
- «СМИ, издательство, полиграфия»;
- «IT, компьютеры, интернет»;
- «Дизайн, творчество»;
- «Культура, музыка, шоу-бизнес»;
- «Маркетинг, реклама, PR».
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Высокая конкуренция в этих категориях держится среди прочего благодаря большому количеству удаленных должностей, на которые соискатели откликаются охотнее. Самыми желанными являются должности разработчиков, верстальщиков, веб-дизайнеров, direct-менеджеров, тестировщиков, графических дизайнеров, видеомонтажеров, иллюстраторов, копирайтеров, переводчиков английского.
Изменения произошли и в категориях с самой низкой конкуренцией. В июле ими стали:
- «Охрана, безопасность»;
- «Рабочие специальности, производство»;
- «Транспорт, автобизнес»;
- «Строительство, архитектура»;
- «Медицина, фармацевтика».
Справка Finance.ua:
- Национальный банк прогнозирует, что реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году. Усиление конкуренции за работников, в том числе с зарубежными работодателями, и восстановление экономики будут способствовать росту зарплат в частном секторе;
- предприятия испытывают нехватку рабочей силы, которая оказывает давление на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.
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