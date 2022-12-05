Подавляющее большинство IT-компаний сохранили все контракты даже в условиях войны, — Минэкономики Сегодня 09:02 — Личные финансы

Подавляющее большинство IT-компаний сохранили все контракты даже в условиях войны, — Минэкономики

Большинство IT-компаний смогли не только сохранить все контракты, но и показать прирост по итогам трех кварталов текущего года.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан в рамках украинской презентации на международной конференции и выставке глобальных корпоративных технологий TechEx в Лондоне.

По словам Грибана, несмотря на все вызовы войны, IT-индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей украинской экономики. Поэтому потенциально оказывает мощное влияние на будущее послевоенное восстановление Украины.

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«Даже в условиях военного времени более 80% IT-компаний сохранили почти 100% своих контрактов и по результатам трех кварталов продемонстрировали рост на 13%. Наши компании пользуются спросом по всему миру. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее подписание Соглашения о цифровой торговле между Великобританией и Украиной. Учитывая чрезвычайно высокий уровень цифровизации нашего государства, а также уровень кадрового потенциала, Украина — на пути к тому, чтобы стать одним из главных технологических центров планеты. Так что уверены, что инвестиции в инновации и технологии станут одним из важных элементов послевоенного восстановления», — отметил Грибан.

Инновации и технологии являются одной из отраслей, которой в первую очередь интересуются инвесторы в рамках Advantage Ukraine — инициативы по привлечению инвестиций в Украину, представленной в сентябре этого года при поддержке Президента Украины.

Напомним, по результатам трех кварталов текущего года предприятиями IT-сферы было уплачено 48 млрд грн налогов. Более полумиллиарда долларов направлено на поддержку ВСУ и гуманитарной сферы. Экспорт компьютерных услуг вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом. Украинские IT-компании привлекли $350 млн инвестиций.

Справка Finance.ua:

количество вакансий для украинских IT-специалистов выросло на 15% в третьем квартале 2022 года, наиболее популярными категориями стали Game Development, .NET, Analytics, Java, PHP и Python;

аналитики рекрутингового портала Djinni собрали дашборд из вилок зарплат в вакансиях онлайн по категории и опыту;

IT-экспорт за 5 лет вырос на $5,1 млрд и растет далее, несмотря на войну. По прогнозу, в 2022 году он будет составлять $7,6 млрд, что в три раза больше, чем показатель 2017 года.



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