Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам — Finance.ua

Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам
Война в Украине длится уже полгода — именно столько нужно жить в другой стране, чтобы стать ее налоговым резидентом.
Об этом пишет издание Highload.
Если вы живете за границей уже около полугода, официально трудоустроены в Украине или есть ФЛП и у вас иностранный источник дохода, то, скорее всего, вас ждет двойная «порция» налогов. Причем не только на зарплату, но и на любые «капающие» деньги на ваш банковский счет.
Сроки пребывания в стране — один из ключевых критериев для получения статуса «налогового резидентства»: в большинстве стран приходится платить налоги, если там проживаешь более 183 дней в году. Следует отметить, что в некоторых странах могут быть меньшие сроки или учитываться другие обстоятельства, например в Италии основной критерий для налогового резидентства — регистрация ВНП или ПМЖ. А в Португалии достаточно оформить временное убежище, и правительство подумает, что вы здесь надолго и пора платить налоги.
Читайте также
Чтобы избежать проблем из-за уклонения от уплаты налогов, лучше сразу обратитесь за разъяснениями в налоговую службу по месту нахождения, не дожидаясь карательного визита инспектора.
Сколько нужно платить
Топ стран, куда уехали айтишники:
- Польша — 32% (можно не платить, если работаете не на польскую компанию);
- Германия — 45%;
- Португалия — 48%;
- Испания — 47%;
- Чехия — 23%;
- Турция — 45%;
- Болгария — 10%;
- Румыния — 10%;
- Хорватия — 30%;
- Италия — 43%;
- Великобритания — 45%;
- Австрия — 55%;
- Словакия — 25%;
- Кипр — 35% (ставка для ФЛП — 15,6%);
- Франция — 45%;
- Нидерланды — 49%;
- Черногория — 9%;
- Грузия — 20% (1%, если у вас ФЛП и доход до $34 тысяч в год);
- Швейцария — 40%;
- Канада — 33%;
- Латвия — 31%;
- Венгрия — 15%;
- Ирландия — 48% (можно не платить, если удаленно работаете на компанию в Украине);
- Литва — 20% (можно не платить, если у вас оформлено временное убежище, ФЛП в Украине и контракты, заключенные еще во время пребывания в Украине);
- Швеция — 52%;
- Молдова — 12%;
- Греция — 44%;
- Эстония — 20%;
- США — 37%;
- Таиланд — 35%;
- Бельгия — 50%;
- Дания — 55%;
- Словения — 50%.
Напомним, согласно результатам исследования Dou.ua, украинские ІТ-специалисты постепенно возвращаются домой: в июне 2022 года 40% айтишников находились в эвакуации (в Украине или за рубежом), а в марте таких было 61%. 27% специалистов переехали в более безопасное место в Украине, а 13% релоцировались за границу.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью