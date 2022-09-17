Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам — Finance.ua
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Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам

Личные финансы
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Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам
Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам
Война в Украине длится уже полгода — именно столько нужно жить в другой стране, чтобы стать ее налоговым резидентом.
Об этом пишет издание Highload.
Если вы живете за границей уже около полугода, официально трудоустроены в Украине или есть ФЛП и у вас иностранный источник дохода, то, скорее всего, вас ждет двойная «порция» налогов. Причем не только на зарплату, но и на любые «капающие» деньги на ваш банковский счет.
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Сроки пребывания в стране — один из ключевых критериев для получения статуса «налогового резидентства»: в большинстве стран приходится платить налоги, если там проживаешь более 183 дней в году. Следует отметить, что в некоторых странах могут быть меньшие сроки или учитываться другие обстоятельства, например в Италии основной критерий для налогового резидентства — регистрация ВНП или ПМЖ. А в Португалии достаточно оформить временное убежище, и правительство подумает, что вы здесь надолго и пора платить налоги.
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Чтобы избежать проблем из-за уклонения от уплаты налогов, лучше сразу обратитесь за разъяснениями в налоговую службу по месту нахождения, не дожидаясь карательного визита инспектора.

Сколько нужно платить

Топ стран, куда уехали айтишники:
  1. Польша — 32% (можно не платить, если работаете не на польскую компанию);
  2. Германия — 45%;
  3. Португалия — 48%;
  4. Испания — 47%;
  5. Чехия — 23%;
  6. Турция — 45%;
  7. Болгария — 10%;
  8. Румыния — 10%;
  9. Хорватия — 30%;
  10. Италия — 43%;
  11. Великобритания — 45%;
  12. Австрия — 55%;
  13. Словакия — 25%;
  14. Кипр — 35% (ставка для ФЛП — 15,6%);
  15. Франция — 45%;
  16. Нидерланды — 49%;
  17. Черногория — 9%;
  18. Грузия — 20% (1%, если у вас ФЛП и доход до $34 тысяч в год);
  19. Швейцария — 40%;
  20. Канада — 33%;
  21. Латвия — 31%;
  22. Венгрия — 15%;
  23. Ирландия — 48% (можно не платить, если удаленно работаете на компанию в Украине);
  24. Литва — 20% (можно не платить, если у вас оформлено временное убежище, ФЛП в Украине и контракты, заключенные еще во время пребывания в Украине);
  25. Швеция — 52%;
  26. Молдова — 12%;
  27. Греция — 44%;
  28. Эстония — 20%;
  29. США — 37%;
  30. Таиланд — 35%;
  31. Бельгия — 50%;
  32. Дания — 55%;
  33. Словения — 50%.
Напомним, согласно результатам исследования Dou.ua, украинские ІТ-специалисты постепенно возвращаются домой: в июне 2022 года 40% айтишников находились в эвакуации (в Украине или за рубежом), а в марте таких было 61%. 27% специалистов переехали в более безопасное место в Украине, а 13% релоцировались за границу.
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По материалам:
Highload
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