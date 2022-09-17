Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам — Finance.ua

Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам Сегодня 14:20 — Личные финансы

Налоговое резидентство за границей: сколько придется тратить айтишникам

Война в Украине длится уже полгода — именно столько нужно жить в другой стране, чтобы стать ее налоговым резидентом.

Об этом пишет издание Highload.

Если вы живете за границей уже около полугода, официально трудоустроены в Украине или есть ФЛП и у вас иностранный источник дохода, то, скорее всего, вас ждет двойная «порция» налогов. Причем не только на зарплату, но и на любые «капающие» деньги на ваш банковский счет.

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Сроки пребывания в стране — один из ключевых критериев для получения статуса «налогового резидентства»: в большинстве стран приходится платить налоги, если там проживаешь более 183 дней в году. Следует отметить, что в некоторых странах могут быть меньшие сроки или учитываться другие обстоятельства, например в Италии основной критерий для налогового резидентства — регистрация ВНП или ПМЖ. А в Португалии достаточно оформить временное убежище, и правительство подумает, что вы здесь надолго и пора платить налоги.

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Чтобы избежать проблем из-за уклонения от уплаты налогов, лучше сразу обратитесь за разъяснениями в налоговую службу по месту нахождения, не дожидаясь карательного визита инспектора.

Сколько нужно платить

Топ стран, куда уехали айтишники:

Польша — 32% (можно не платить, если работаете не на польскую компанию); Германия — 45%; Португалия — 48%; Испания — 47%; Чехия — 23%; Турция — 45%; Болгария — 10%; Румыния — 10%; Хорватия — 30%; Италия — 43%; Великобритания — 45%; Австрия — 55%; Словакия — 25%; Кипр — 35% (ставка для ФЛП — 15,6%); Франция — 45%; Нидерланды — 49%; Черногория — 9%; Грузия — 20% (1%, если у вас ФЛП и доход до $34 тысяч в год); Швейцария — 40%; Канада — 33%; Латвия — 31%; Венгрия — 15%; Ирландия — 48% (можно не платить, если удаленно работаете на компанию в Украине); Литва — 20% (можно не платить, если у вас оформлено временное убежище, ФЛП в Украине и контракты, заключенные еще во время пребывания в Украине); Швеция — 52%; Молдова — 12%; Греция — 44%; Эстония — 20%; США — 37%; Таиланд — 35%; Бельгия — 50%; Дания — 55%; Словения — 50%.

Напомним, согласно результатам исследования Dou.ua , украинские ІТ-специалисты постепенно возвращаются домой: в июне 2022 года 40% айтишников находились в эвакуации (в Украине или за рубежом), а в марте таких было 61%. 27% специалистов переехали в более безопасное место в Украине, а 13% релоцировались за границу.

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Highload По материалам:

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