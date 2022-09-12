Литва разрешила украинским ФЛПам не платить налоги: условия — Finance.ua

Литва разрешила украинским ФЛПам не платить налоги: условия Сегодня 17:01 — Личные финансы

Налогообложение украинских предпринимателей-переселенцев за границей остается неопределенным в большинстве стран ЕС. Ранее свою позицию уже высказала Польша, также разъяснение по налогообложению украинцев, временно выехавших за пределы территории Украины в связи с вооруженной агрессией рф, опубликовала Литва.

Об этом пишет Ain.ua.

Это касается физических лиц — резидентов Украины, зарегистрированных предпринимателями в Украине (независимо от системы налогообложения).

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Как говорится в заявлении, Литва не рассматривает таких физических лиц как своих налоговых резидентов, не требует от них регистрации предпринимателями в Литве, уплаты налога от предпринимательской деятельности и подачи декларации, но только в случае выполнения следующих условий:

они прибыли в Литву после 24 февраля 2022 года (как отмечают юристы, условие выписано не явно, но оно подразумевается),

продолжают вести свою деятельность на основании контрактов, заключенных с клиентами в Украину до прибытия в Литву (т.е. важно, чтобы такие лица не заключали в Литве новых контрактов).

При этом в своем заключении Литва не ссылается ни на какие дополнительные условия, такие как местонахождение центра жизненных интересов, продолжительность пребывания в Литве (в частности, до 183 календарных дней или долее) и т.д.

Почему это важно

Место уплаты налогов зависит от страны резидентства бизнесмена. По общему правилу оно определяется в зависимости от места жительства. Если предприниматель находится на территории зарубежного государства некоторое время, никаких проблем не возникает. Но из-за полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины, многие украинские предприниматели, спасаясь от российских бомб, вынуждены были уехать из родных городов — и с тех пор уже более полугода проживают на территории других стран.

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Поэтому может возникнуть ситуация, когда и Украина, и страна, в которой временно проживает предприниматель, считает его своим резидентом. Украина — потому что он зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности в Украине, а страна проживания — потому что он постоянно находится на ее территории.

В таком случае может возникнуть спор по налоговому резидентству такого лица, и ФЛП может оказаться в ситуации, когда он вынужден платить двойные налоги — и в Украине, и в стране временного пребывания.

Чтобы избежать таких досадных ситуаций, украинские юристы при поддержке Министерства цифровой трансформации работают с каждой отдельной страной, принимающей беженцев из Украины, по разъяснению налогового статуса украинских предпринимателей.

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