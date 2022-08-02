В Украине могут изменить налоги: в Кабмине обсуждают введение нового сбора — Finance.ua

В Украине могут изменить налоги: в Кабмине обсуждают введение нового сбора Сегодня 10:46 — Фондовый рынок

В Украине могут изменить налоги: в Кабмине обсуждают введение нового сбора

Кабинет министров обсуждает введение в Украине дополнительного сбора или пошлины, а также корректировку льготного налогового режима для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Такие меры должны помочь стране с наполнением госбюджета, потерявшего во время войны львиную долю доходов.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН

По словам министра, еще рано говорить о том, каким именно может стать новый сбор. В Нацбанке тем временем предлагают ввести дополнительную таможенную пошлину на некоторые категории товаров.

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«Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не называться дополнительной пошлиной, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции по покупке импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому когда и в каком виде будет введен сбор — говорить рано», — объяснил Марченко.

Он также напомнил, что в настоящее время ФЛП вправе платить 2% с оборота вместе 5%, а третья группа расширилась «по сути до бесконечности», и эти моменты также могут быть пересмотрены.

«Все эти вещи сохранились. И я считаю, что их тоже нужно корректировать... Этот вопрос обсуждается», — сказал Марченко.

Министр пояснил, что в Украине уже вернули НДС и таможенные пошлины для импорта, чтобы увеличить доходы госбюджета. Деньги необходимы для покрытия социальных и военных выплат.

«Мы уже видим первые результаты, поскольку один из главных факторов роста налоговых и пошлин в июле — это как раз и есть возврат НДС и ввозной пошлины, а также более жесткий контроль за ввезенными на территорию Украины товарами. Мы благодарны всем причастным к этому процессу и считаем, что это абсолютно верное решение», — заявил Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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