Нужно ли платить налоги в Польше украинцам, работающим удаленно — Finance.ua

Нужно ли платить налоги в Польше украинцам, работающим удаленно
Война россии против Украины повлекла за собой трудовую миграцию и также может привести к «вымыванию» украинских налогоплательщиков, которые на время войны вынуждены были бежать в другие страны. Для Украины критически важно, чтобы финансовые потоки, несмотря на войну, остались в государстве. Они формируют налоговую базу (т.е. поступления в бюджеты), ВВП, добавляют валютную выручку.
Об этом пишет BRDO.
В официальном письме Министерства финансов Польши отмечается, что украинцы могут сохранить налоговую резидентность Украины и не платить налоги в стране пребывания. Конечно, речь не идет о доходах из источников в Польше.
«Как основное правило мы не исключаем возможность сохранения центра жизненных интересов украинцев в Украине в течение войны», — говорится в заявлении Департамента подоходного налога Министерства финансов Польши.
В офисе эффективного регулирования объяснили, что таким разъяснением Польша снова проявляет солидарность с украинским народом и не пытается толковать в свою пользу вопрос определения «центра жизненных интересов» украинцев, даже если они будут находиться в Польше более 183 дней.
Следует отметить, что именно пребывание в Европе сроком более 183 дней может создать юридическую неопределенность в статусе налоговой резидентности украинских беженцев и привести к необходимости уплаты налогов в стране временного пребывания.
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