Сколько зарабатывают украинские айтишники на фрилансе во время войны (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские айтишники на фрилансе во время войны (инфографика) Сегодня 13:31 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские айтишники на фрилансе во время войны (инфографика)

Сервис Freelancehunt провел летний опрос среди разработчиков-фрилансеров, чтобы узнать, как война повлияла на их работу, в том числе доходы, количество проектов, конкуренцию и т.д.

Профессия разработчика однозначно остается «мужской», потому что среди опрошенных специалистов только 10% девушки. Кстати, в прошлом году этот показатель был еще меньше — 7%.

Специальность выбирает преимущественно молодое поколение: 27,69% фрилансеров в возрасте от 18 до 23 лет и 25,85% — от 24 до 29. Интересно, что есть разработчики 48+ — таких, по данным опроса, было 4,92%.

Как показало исследование, на фрилансе большинство программистов уровня Middle — их 43%, Junior — 37% и Senior — 20%.

Как изменились зарплаты

25,62% выбирают фриланс в качестве подработки.

Для 21,91% это основная занятость и искать постоянную работу в ближайшем будущем они не хотят. Если будет возможность дистанционного сотрудничества, то 24,07% рассмотрели работу full-time. 16,05% согласились бы уйти с фриланса при условии, что уровень дохода будет не меньше.

Среди опрошенных специалистов почти 65% зарабатывают на фрилансе до 500 долларов. Половина из них — это Junior-программисты. Middle-разработчики получают от $500 до $2000. Senior-специалисты зарабатывают преимущественно от $3000. Для 55,5% опрошенных разработчиков фриланс не является основным источником дохода.

С началом войны у 60% доходы упали, у 29% — остались прежними, у 11% — увеличились. Заработок стал выше преимущественно у программистов со специализацией «Вебпрограммирование».

Во время войны среднестатистический разработчик, согласно опросу, заработал меньше — в 57,5% количество проектов упало. Это нормальная ситуация, поскольку на время весь рынок и все сферы замерли.

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65,8% программистов решили оставаться в Украине, 24,6% вынуждены были стать внутренними переселенцами, а 9,5% — покинули страну. В то же время, 68,5% планируют вернуться в Украину.

Направления в IT

Самым популярным направлением среди разработчиков оказалось «Вебпрограммирование» — его выбирают 43% фрилансеров. Также популярны: PHP — 13,98%, JavaScript — 9,94%, Python — 5,9%. Среди дополнительных направлений чаще всего указывали: JavaScript — 24,24%, Вебпрограммирование — 15,91%, PHP — 10,98%, Базы данных — 6,82%, Python — 6,06%, С# — 5,3%.

Самым популярным языком программирования стал HTML/CSS — с ним работают 28,26% разработчиков. Также специалисты выбирают: PHP — 24,22%, JavaScript — 16,46%, Python — 9,63%, C# — 7,45%.

Практически все разработчики, а это 81%, продолжают работать по своей специализации. 18,7% фрилансеров пришлось ее изменить: 7,08% — из-за недостаточного количества проектов, 11,69% — из-за падения спроса на услуги. У 51% специалистов расценки остались неизменными, 21% берет за работу теперь меньше денег, а 27,6%, напротив, больше.

Junior-специалисты предпочитают HTML/CSS, Middle наравне выбирают HTML/CSS и PHP, а вот Senior — преимущественно PHP. JavaScript выбирают в основном Junior-разработчики — 49,09%, Middle — 41,82% и только 9,09% Senior.

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