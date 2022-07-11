Нетехнические профессии в IT: какие умения нужны для работы и сколько можно заработать — Finance.ua

Нетехнические профессии в IT: какие умения нужны для работы и сколько можно заработать Сегодня 15:03 — Личные финансы

Нетехнические профессии в IT: какие умения нужны для работы и сколько можно заработать

Отрасль ІТ, хоть и пострадала от кризиса на рынке труда в результате войны, летом активно ищет новых специалистов и предлагает работу с высокими зарплатами. На фоне того, что многие компании других секторов экономики Украины вынуждены сокращать персонал и снижать зарплаты, ІТ-сфера все больше привлекает соискателей.

Существует стереотип, что IT-сфера — это исключительно сфера технических специальностей. Однако в отрасли IT есть множество вспомогательных процессов и, как любой бизнес, она не может существовать благодаря исключительно специалистам одного профиля. Востребованы ли в ІТ-сфере специалисты нетехнического характера и на какие зарплаты они могут рассчитывать, выяснил аналитический центр кадрового портала grc.ua.

Почему лучше выбирать ІТ

Работать в ІТ-сфере, чувствовать себя увереннее благодаря высокой зарплате и стабильности компании желают многие специалисты. Значительную часть из них останавливает устойчивый стереотип восприятия профессиональной ІТ-сферы. Большинство убеждены, что устроиться в ІТ могут только люди с логическим мышлением, что деятельность в сфере информационных технологий предполагает только работу с железом и кодами, а IT-специалисты преимущественно интроверты. Однако в сфере информационных технологий есть место для представителей тех профессий, в основе которых не лежат навыки программирования и знания точных наук.

Сейчас в ІТ-компаниях для нетехнических специалистов открыто 18% вакансий всех актуальных в ІТ-сфере на сайте grc.ua. Ищут, в частности, менеджеров продуктов, рекрутеров, PR-менеджеров, маркетологов продуктов, менеджеров по работе с клиентами, контент-менеджеров и т.д.

Стоит отметить, что зарплаты, получаемые представителями нетехнических профессий в ІТ-компаниях, обычно выше, чем предлагают специалистам на аналогичных должностях в компаниях других секторов экономики.

Навыки и требования у наиболее востребованных нетехнических профессий в ІТ

Руководитель проекта

Знать, уметь, понимать:

управление проектной командой;

формирование видения и стратегии развития продукта на базе имеющегося функционала;

участие в тестировании продукта на предмет соответствия разработанного функционала начальным требованиям;

базовое понимание HTML;

ответственность за достижение целей;

управление человеческими ресурсами;

финансовая грамотность;

знание методологии разработки и понимание технической стороны дела.

Работодатели желают, чтобы у кандидата были также следующие черты: коммуникабельность, организованность, способность принимать решения самостоятельно, нестандартное мышление, знание иностранного языка. Желателен все же технический background. Собственно, проект-менеджеры являются важной составляющей бизнес-процесса в IT. Это некие «мостики-толкователи» между чистыми техническими специалистами и менеджментом компании.

Кандидатам на должность Project Manager в ІТ-сфере предлагают от 1000 до 2000 USD.

Рекрутер

Знать, уметь, понимать:

базовые знания в ІТ

поиск специалистов с использованием стандартных и альтернативных источников;

анализ резюме кандидатов с учетом специфики и требований к вакансии;

создание и администрирование базы потенциальных кандидатов, готовых к работе;

управление коммуникациями с кандидатами

свободное владение пакетами MS Office, Google Sheets/Docs

Работодатели отмечают, что лучшие кандидаты на должность рекрутера в ІТ-компанию должны обладать сильными аналитическими и коммуникативными навыками, способностью работать в условиях быстрых изменений и многозадачности, быть внимательными, нацеленными на результат, а также способными учиться. Одно из основных требований к будущему рекрутеру — высокий уровень знания английского языка, не ниже B2-C1. Часто рекрутеры в ІТ-компании могут работать удаленно.

Маркетолог продукта

Знать, уметь, понимать:

продвижение компании, IT-услуг или/и IT-продуктов на рынке;

участие в формировании стандартов компании по работе с разными каналами сбыта;

базовые знания инструментов внутреннего маркетинга — e-mail маркетинг, маркетинг лояльности и т.д.;

понимание специфики «работы» рекламных инструментов.

Важно иметь стратегическое мышление, инициативность, организаторские способности, знать специфику рынка.

Менеджер по работе с клиентами

Знать, уметь, понимать:

общение с клиентами;

поддержка и расширение клиентской базы;

консультирование и сопровождение клиентов;

понимание принципов функционирования CRM-системы;

ведение деловой переписки;

сбор и обработка фидбека по работе IT-специалиста или команды;

предотвращение и менеджмент кризисных ситуаций;

расширение клиентской базы (референсы, отзывы на сайт и соц.сети).

Сейл-менеджер, или менеджер по продажам

Знать, уметь, понимать:

поиск, выявление потребностей, формирование предложения и презентование и продажа продуктов IT на рынке;

поиск клиентов;

финансовая грамотность;

работа с коммерческими предложениями;

понимание специфики IT-продуктов и сервисов.

Помним уже традиционные — коммуникабельность, грамотность, умение вести переговоры, знание иностранного языка.

Обычно кандидаты на должность менеджера по продажам в ІТ-компании могут претендовать на зарплату от 1000 до 1500 USD. Опыт работы в продаже желателен, но не обязателен. Работодатели готовы провести обучение кандидатов, у которых есть желание добиваться поставленных целей и зарабатывать деньги. Одно из основных требований: уверенное владение английским — разговорным и письменным.

Контент-менеджер

Знать, уметь, понимать:

создание контента (текст, фото, видео и т.п.);

наполнение сайта;

ведение соц.сетей;

понимание основ SEO, HTML;

знание графических редакторов.

Кроме того, грамотность, креативность, знание иностранного языка.

Это лишь небольшой список нетехнических специалистов, которых ищут работодатели ІТ-сферы. Возможность перехода в ІТ-сферу существует не только после переквалификации и переучивания на разработчика, программиста. Человек без базового технического образования сможет найти себя в этой сфере, стоит лишь получить необходимые для ІТ знания и навыки.

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