Зарплаты украинских тестировщиков (данные за лето 2022) — Finance.ua
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Зарплаты украинских тестировщиков (данные за лето 2022)

Личные финансы
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Зарплаты украинских тестировщиков (данные за лето 2022)
Зарплаты украинских тестировщиков (данные за лето 2022)
Зарплаты тестировщиков в первой половине 2022 года менялись очень неравномерно. В Automation QA и General QA они продолжали расти, а в Manual QA упали.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).
Больше всего пострадали из-за начала вторжения интерны: 17% из них потеряли работу, у 29% уменьшилось количество проектов. Около 20% интернов QA сейчас ищут работу.
Зарплаты украинских тестировщиков (данные за лето 2022)

Медианные зарплаты

Медианные зарплаты тестировщиков снизились на $100, до $2000.
Падение прежде всего коснулось самых квалифицированных сотрудников уровня Tech Lead (-$300, до $4300) и Manager (-$500, $4000). Зарплаты Team Lead не изменились. Это тоже отличает их от разработчиков, где зарплаты росли, прежде всего, у более опытных специалистов.
Зарплаты специалистов более низких уровней несколько увеличились: интерны +$75, джуны +$50, мидлы +$38, сеньоры +$100.
С учетом бонусов медианная зарплата тестировщика составляет $2050 против $2000 без них.
Инфографика: Dou.ua
Инфографика: Dou.ua

По городам

По медианным зарплатам тестировщиков Киев остается на первом месте, хотя средняя зарплата в городе уменьшилась на $100, если сравнивать с декабрем 2021 года.
На втором месте — Львовская и Ровенская области, где медианные зарплаты увеличились на $200. Заметный рост компенсаций и в других регионах на западе Украины, во многом из-за миграции специалистов из Киева и Харькова.
В Днепре и Одессе медианные зарплаты на уровне $2000: в Днепре медиана не изменилась, а в Одессе выросла на $200.
Харьков — единственный из крупных городов, где медианные зарплаты сильно снизились за последние полгода: сейчас медиана составляет $1500, что на $500 меньше, чем в декабре 2021 года. Также средняя зарплата существенно уменьшилась в Житомире (-$450) и Виннице (-$500). Из-за миграции из Харькова выросла медианная зарплата в Полтаве — на $560.

По специализации

Медианные зарплаты специалистов Automation QA и General QA продолжили увеличиваться: у Automation QA она составляет $3215 (+$215), General QA — $2800 (+$200). Зарплаты Manual QA, напротив, несколько уменьшились, если сравнивать с декабрем 2021 года (-$70, до $1500).

По языкам программирования

C#/.NET и Java остаются самыми оплачиваемыми языками в QA. Медианная зарплата тестировщиков, использующих C#/.NET, за полгода выросла на $175 и составляет $3200. У тех, кто пользуется Java, она увеличилась на $100, до $2900.
Заметно выросли зарплаты тех, кто чаще всего предпочитает TypeScript: +$150 за полгода, до $2750. Python и JavaScript несколько отстают по уровню зарплат, а медианная зарплата тех, кто преимущественно пользуется JavaScript, даже уменьшилась на $50.

По языкам программирования, специализациям и должностям

Среди тех, кто чаще всего работает с C#/.NET, зарплаты росли прежде всего у General QA и специалистов уровня Senior.
Среди специалистов по Java заметно увеличились зарплаты тех, кто специализируется на Automation QA (+$400, до $3400) и General QA (+$275, до $2775). Также выросли зарплаты тестировщиков всех специализаций по Python уровня Middle (+$400, до $2200).
Падение зарплат специалистов по JavaScriptу произошло из-за уменьшения медианной зарплаты в Automation QA. Компенсации по другим специализациям росли. Джуны тоже стали получать больше, их зарплаты догнали средний уровень (+200 до $900).

Медианные зарплаты мужчин и женщин

Медианные зарплаты тестировщиц несколько ниже зарплат тестировщиков. У Manual QA эта разница невелика ($1600 против $1500), а у Automation QA и General QA более заметна. Медианная зарплата мужчин в Automation QA составляет $3363 против $2900 среди женщин, а у General QA — $3000 у мужчин против $2500 среди женщин.
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По материалам:
Finance.ua
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