Сколько налогов с дохода платят украинцы — Finance.ua
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Сколько налогов с дохода платят украинцы

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Существует несколько версий размера общей ставки налогообложения доходов наемных работников: 34%, 37% или 42,5%. Как на самом деле рассчитать налоги, разбирался телеграм-канал Монополист.
В Украине действуют три налоговых сбора на доходы:
  • Налог на доходы физических лиц, НДФЛ — 18%.
  • Военный сбор, ВЗ — 1,5%.
  • Единый социальный взнос, ЕСВ — 22%.
Если все сложить, выходит 41,5%. Но это неверная цифра. Например, ставка Налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 20%. Но в сумме чека (стоимость + НДС) НДС составляет 16,67%.
В начале года председатель Налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в одном из интервью озвучил, что эффективная налоговая ставка для доходов: 37%. Такая цифра выходит, если все три налога включать в тело налогооблагаемой базы. Этот принцип ошибочен.
Мы в своем сообщении по ошибке использовали цифру 37%, когда писали об идее 10-10-10. Вчера бухгалтерию расчетов налога хорошо описал эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.
Теория такова: базой налогообложения для всех налогов является доход сотрудника до налогообложения.

Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года

Пример расписан в таблице.
Сколько налогов с дохода платят украинцы

Куда инвестировать во время войны

По материалам:
Finance.ua
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