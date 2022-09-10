Сколько налогов с дохода платят украинцы — Finance.ua

Сколько налогов с дохода платят украинцы Сегодня 14:13

Существует несколько версий размера общей ставки налогообложения доходов наемных работников: 34%, 37% или 42,5%. Как на самом деле рассчитать налоги, разбирался телеграм-канал Монополист.

В Украине действуют три налоговых сбора на доходы:

Налог на доходы физических лиц, НДФЛ — 18%.

Военный сбор, ВЗ — 1,5%.

Единый социальный взнос, ЕСВ — 22%.

Если все сложить, выходит 41,5%. Но это неверная цифра. Например, ставка Налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 20%. Но в сумме чека (стоимость + НДС) НДС составляет 16,67%.

В начале года председатель Налогового комитета Совета Даниил Гетманцев в одном из интервью озвучил, что эффективная налоговая ставка для доходов: 37%. Такая цифра выходит, если все три налога включать в тело налогооблагаемой базы. Этот принцип ошибочен.

10-10-10. Вчера бухгалтерию расчетов налога хорошо Мы в своем сообщении по ошибке использовали цифру 37%, когда писали об идееВчера бухгалтерию расчетов налога хорошо описал эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Теория такова: базой налогообложения для всех налогов является доход сотрудника до налогообложения.

Пример расписан в таблице.

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